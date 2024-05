Desde una exposición de arte hasta la carrera 5k de Woodstock, gran parte de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, participará en el Día de Star Wars este 4 de mayo. Por lo tanto, alístate para vivir una experiencia única este fin de semana, pues los eventos por esta gran fiesta darán de qué hablar.

Star Wars Day surgió a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News, el 4 de mayo de 1979. Esta era una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber sido nombrada primera ministra: «May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations», rezaba el escrito, que años después dio lugar al juego de palabras «May the Force be with you».

El evento principal se llevó a cabo en 2011, cuando el Toronto Underground organizó un festival de cine el 4 de mayo. Desde entonces, miles de empresas aprovechan el día para brindar descuentos en sus productos relacionados a Star Wars. Fue en 2013 cuando Disney -que había comprado los derechos de la franquicia en 2012, reconoció de forma oficial la fecha.

Star Wars es una de las franquicias más exitosas y con millones de seguidores en todo el mundo. Distintas ciudades de muchos países se alistan para celebrar el 4 de mayo. (Foto: Disney+)

Dónde y cómo celebrar el Día de Star Wars en Atlanta

El estado de Georgia se alista para vivir un día increíble el 4 de mayo, con distintas actividades en la ciudad de Atlanta. A continuación te brindaremos la información de cada evento que celebrará el Día de Star Wars.

Woodstock’s 5k y fun run

Entre las 7 am y 8:15 am será la recogida de paquetes. En tanto, a las 8:30 am se dará hora de inicio a las 5K, mientras que a las 8:50 am iniciará la fun run. El costo de la 5k será de $40, mientras fun run de $20. La partida será en Cherokee Outdoor YMCA, 201 E. Bells Ferry Road, Woodstock.

Fiesta de Star Wars

Será de entrada libre e irá desde las 12 del mediodía hasta las 18:00 horas en 8212 Main Street, Woodstock. La fiesta de Star Wars será exactamente en el Adair Park de Woodstock, y habrá música en vivo, comida, castillos inflables y demás.

El regreso de la Amenaza Fantasma

Aurora Cineplex y Fringe Miniature Golf celebrarán el Día de Star Wars lanzando una reedición especial de “Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma”, desde el 3 al 9 de mayo. Los organizadores fomentan el cosplay entre los asistentes.

Episodio I - La Amenaza Fantasma: está protagonizada por un joven Ewan McGregor como el jedi Obi-Wan Kenobi y su maestro, Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson, y además la aparición de una novel Natalie Portman como la princesa Amidala. Esta es la cuarta entrega de la saga y la primera en el orden cronológico de la misma,

Pew pew pew: Una exposición de arte de Star Wars

Acworth’s Urbnpop Comics Co. está celebrando su primer aniversario, aprovechando los Días de Star Wars y el Free Comic Bock brindará una exposición este fin de semana a través de Pew pew pew: Una exposición de arte de Star Wars. El evento tendrá la firma de artistas, ventas en toda la tienda y una exhibición de Star Wars.