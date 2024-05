Existen muchas efemérides que han dejado su huella en la historia y que son irrepetibles, ya sean días de que recuerdan un evento de carácter social, histórico, político, religioso, deportivo y hasta cinematográfico. Lo cierto es que cuando hay algo que está bien hecho tiene que reconocerse. Tal es el caso de Star Wars (La Guerra de Las Galaxias), una de las sagas más famosa de la industria creada por George Lucas en 1977. Pero ¿Por qué el Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo?

Star Wars es una de las franquicias más importante de la historia del cine y la cultura pop: lo que nació como una película de ciencia ficción en 1977, se convirtió en un imperio comercial que abarca todos los medios audiovisuales, apunta a todas las edades y no pierde vigencia. Desde que el gigante Disney se hizo con los derechos las películas de la saga, comenzó a celebrarse de manera oficial todos los 4 de mayo, algo que los fanáticos ya hacían desde hace muchos años. La celebración se origina con un juego de palabras que apareció en una publicación del diario británico London Evening News. Conoce el peculiar origen de esta celebración.

¿Por qué el Día de Star Wars es el 4 de mayo?

Como mencionamos, el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars: “May the force be with you” (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa “Que la fuerza te acompañe”) y “May the fourth be with you” (que en español dice “Que el 4 de mayo te acompañe”). La relación entre ambas, aunque la historia tiene ciertos vacíos (como toda leyenda los tiene), se puede decir que originó en el Reino Unido.

En una nota de prensa publicada en el London Evening News en la que los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra del país, se comentaba lo siguiente: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

Esta frase daría lugar al juego de palabras “May the Force be with you” o lo que es lo mismo: “Que la fuerza te acompañe”, una cita que sin lugar a duda caracteriza toda la serie de películas que arrancaría con Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher o Peter Cushin en “Star Wars: Episode IV - A New Hope” el 25 de mayo de 1977.

Star Wars Day, una celebración mundial

Mucho tiempo después, la fecha tomó fuerza en la era del Internet y las redes sociales y finalmente se expandió a la vida real con eventos en Toronto; para luego celebrar el día en todo el mundo. Hay ofertas en línea y en las tiendas de productos y juegos de Star Wars; comida de la saga en abundancia y eventos en los que se anima a los fans a disfrazarse o a jugar a trivias, o simplemente a disfrutar de su franquicia cinematográfica favorita.