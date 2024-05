No solo en Georgia o la ciudad de Los Ángeles se alistan para celebrar el Día de Star Wars. Y es que en Austin, Texas, se prepara un gran número de eventos con respecto al 4 de mayo. La ciudad más importante de este estado buscará brindar una gran experiencia al fanático y seguidor de la franquicia de Disney, con actividades que van desde actividades que incluyen estaciones “intergalácticas” hasta participar en un concurso de disfraces.

Lo cierto es que el Día de Star Wars se celebra desde el 4 de mayo 2011, cuando el Toronto Underground realizó un festival ese día. No fue hasta 2013 que Disney reconoció de forma oficial esa fecha para rendir homenaje a una de las franquicias más existosas de la historia. Con el lema, “May the 4th Be With You”, millones de fanáticos en el mundo disfrutan de este día.

El Día de Star Wars es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. (Disney)

Dónde y cómo celebrar el Día de Star Wars en Austin

Distintas empresas, cines y comunidades organizarán diversas actividades para el disfrute de los seguidores de la saga. A continuación te ofreceremos un recuento con los mejores eventos para celebrar la ópera espacial de George Lucas.

In The Lone Star Wars State - Proyección y celebración

Este programa especial celebrará todo lo relacionado con Star Wars. Se podrá disfrutar de demostraciones especiales y actividades prácticas que incluyen estaciones de manualidades con temática intergaláctica para adultos y niños de distintas edades. Se proyectará en exclusiva el documental In the Lone Star Wars State. El evento se celebrará en el Museo Bullock, 1800 N. Congress Avenue.

Centra Machine Works Celebration

Este evento es apto para niños y estará disponible de 3 a 7 pm con un concurso de disfraces para los más pequeños, en conmemoración al Día de Star Wars. Mientras que de 8 a 11 pm se espera la presentación de artistas, cosplay y épicas batallas con sables de luz. El evento es organizado por Silver Leg Creative, una organización sin fines de lucro.

Evento libre por May the 4th Be With You

En San Gabriel Park, Legacy Pavilion, 521 E. Morrow Street, Georgetown, te podrás unir a otros fanáticos de Star Wars para llevar a cabo un evento emergente. Podrás poner a prueba tus habilidades en un curso de entrenamiento Jedi, luchar con sables de luz contra un Sith y destruir la Estrella de la Muerte.