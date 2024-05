El Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo, fecha creada por los fanáticos haciendo de esta fecha un día muy especial (usando “Que la fuerza te acompañe” un juego de palabras con la fecha que todos esperan). Lucasfilm y su propietario, Disney, aprobaron esta fecha importante para esta gran comunidad y ahora realizan celebraciones oficiales y no oficiales para honrar a la querida franquicia. Por eso, si eres fanático, no dejes de planificar tu propia celebración con los eventos, ofertas, películas y programas de televisión que se transmitirán este 4 de mayo.

¿Por qué se conmemora el 4 de mayo?

El Día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga y tanta fue la difusión que se empezó a celebrar mundialmente. De la fecha de origen, se sabe que el 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra. En el artículo, mencionó la frase “May the Force be with you” o en español “que la fuerza te acompañe”, lo que fue aprovechado por los fans para crear el Star Wars Day.

¿Qué películas y programas ver por el Día de Star Wars?

Aquí te ayudamos para que no tenga que buscar una línea de tiempo. Desde las precuelas clásicas protagonizadas por Anakin Skywalker hasta series de acción real como “Ashoka”. Compartimos la lista del orden cronológico de las películas y series de Star Wars para que disfrutes este 4 de mayo, tal y como han ocurrido en el universo cinematográfico:

‘The Acolyte’ (TV)

‘Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma’ (George Lucas, 1999)

‘Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones’ (George Lucas, 2002)

‘Star Wars: The Clone Wars’ (TV)

‘Star Wars: Episodio III - La venganza de los sith’ (George Lucas, 2005)

‘Star Wars: La remesa mala’ (TV)

‘Han Solo: Una historia de Star Wars’ (Ron Howard, 2018)

‘Obi-Wan Kenobi’ (TV)

‘Star Wars Rebels’ (TV)

‘Andor’ (TV)

‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ (Gareth Edwards, 2016)

‘La guerra de las galaxias’ (George Lucas, 1977)

‘El imperio contraataca’ (Irvin Kershner, 1980)

‘El retorno del Jedi’ (Richard Marquand, 1983)

‘Star Wars Resistance’ (TV)

‘The Mandalorian’ (TV)

‘El libro de Boba Fett’ (TV)

‘Ahsoka’ (TV)

‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’ (J.J. Abrams, 2015)

‘Star Wars: Los últimos Jedi’ (Rian Johnson, 2017)

‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ (J.J. Abrams, 2019)

Eventos del Día de Star Wars a los que debes asistir

La maratón de la saga Skywalker llega a los cines. Lucasfilm anunció que el 4 de mayo podrás vivir toda la saga Skywalker en las salas de cine. Esto incluye las nueve películas episódicas en orden cronológico: “Star Wars: La amenaza fantasma”, “El ataque de los clones”, “La venganza de los Sith”, Star Wars: Una nueva esperanza”, “El imperio contraataca”, “Regreso”. of the Jedi”, “Star Wars: The Force Awakens”, “The Last Jedi” y “The Rise of Skywalker”.

Disneyland: noche de Star Wars. Si vives en o cerca de California y quieres pasar el día en un parque temático, entonces el evento especial de Disneyland podría ser de tu interés. Esta fiesta nocturna incluirá comidas temáticas, entretenimiento emocionante, disfraces, oportunidades para tomar fotografías con los personajes e incluso entrenamiento con sable de luz. Esto se llevará a cabo en noches selectas desde el 16 de abril hasta el 9 de mayo.

Visite Star Wars Galaxy's Edge en Hollywood Studios. Si estas en Florida y sus alrededores también puedes asistir a otro evento de Disney. Galaxy's Edge es una sección temática de Star Wars en el parque temático de Hollywood Studios. Tiene de todo, desde mercadería hasta puestos de leche azul y atracciones extremadamente divertidas a las que querrás ir una y otra vez (sí, he estado allí). Incluso si no vive cerca, reservar un viaje a Orlando es una de las mejores cosas que podrá hacer en su vida, y Galaxy Edge es solo uno de los muchos lugares increíbles para explorar.

Haz tus propias recetas de Star Wars en casa. Si te quedas en casa, hay muchas formas de celebrar el Día de Star Wars en casa. El sitio web oficial de Star Wars ha publicado algunas recetas únicas y divertidas que podrás preparar cuando llegue el 4 de mayo. Esto incluye una receta de Chandrilan Squigs inspirada en Mon Mothma e incluso un Bad Batch de galletas que puedes decorar a tu gusto. Este evento en casa es perfecto para pasarlo con familiares y amigos que están igualmente obsesionados con Star Wars.

Ofertas del Día de Star Wars en juegos y LEGO

Los videojuegos y set de LEGO en el Día de Star Wars son la mejor opción para disfrutar este día y encontras las mejores ofertas. Si tienes una consola Playstation o Xbox, hay algunos juegos que puedes comprar y que están actualmente a la venta:

Juegos de Star Wars para consola

Star Wars Jedi: Fallen Order: costaba $40 ahora $23 en Amazon. Play como Cal Kestis, un padawan Jedi que huye del Imperio Galáctico después de convertirse en su próximo objetivo. Debes aprender a completar tu entrenamiento mientras evitas a los Inquisidores Imperiales que no se detendrán ante nada para capturarte.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: antes $30 ahora $15 en Best Buy. Este juego de acción con temática de Lego te llevará a través de los momentos más memorables de la franquicia Star Wars, incluida la lucha contra Darth Vader por primera vez y caminar sobre la nieve en Empire. Contraataca.

Star Wars Jedi: Survivor: antes $70 ahora $29 en Best Buy. Continúa la historia de Cal Kestis en esta secuela de Fallen Order. Protégete a ti y a tus amigos contra las fuerzas malignas del Imperio mientras navegas con tu nueva fuerza. También aprenderás más técnicas de lucha y participarás en duelos con sables de luz que te harán sentir parte del universo Star Wars.

Juegos de Star Wars para PC

Star Wars: Squadrons costaba $40 ahora $1 en Steam. Aprende a pilotar algunas de las naves espaciales más emblemáticas de Star Wars mientras participas en la experiencia multijugador en primera persona. Esta es una de las mejores ofertas que no te puedes perder en el Día de Star Wars.

STAR WARS™ Battlefront™ II: antes $40 ahora $4 en Steam. Únete al conflicto que asola diferentes planetas en todo el universo de Star Wars. Puedes jugar como el héroe o el villano al ingresar a cada partida. También hay una campaña para un jugador que se centra en un personaje original, Iden Versio, que lidera la unidad de las Fuerzas Especiales Imperiales Inferno Squad.

Los Sims™ 4 Star Wars™: Journey to Batuu Game Pack: antes $20 ahora $13 en Steam. Expande tu mundo de Star Wars en Los Sims comprando el nuevo mundo de destino Batuu. Este planeta desértico tiene tres soles y dos lunas, lo que significa que tus Sims pueden vacacionar allí o hacer un viaje con un amigo.

Ofertas en set de LEGO