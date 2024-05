Star Wars es más que una saga de ciencia ficción para una buena parte de espectadores en el mundo. Desde hace décadas la saga ha ido ganando adeptos que adquieren todo tipo de productos relacionados con la franquicia de George Lucas.

Cada 4 de mayo, las empresas lanzan nuevas figuras de la saga, desde películas, nuevas figuras de lego, ropa, alfombras, accesorios para la casa hasta disfraces y todo esto por el Día de Star Wars que celebra todos los años en esta fecha Si te preguntas que hay de nuevo o qué ofertas están ofreciendo Walmart, Amazon o Target, a continuación te comparto una lista de productos que cuentan con rebajas por esta fecha especia.

Ofertas por el día de Star Wars

Star Wars en Walmart

Walmart ofrece un sin fin de ofertas por el día de Star Wars desde $0.89, entre la lista, encontramos juguetes, legos, funkos, decoración para la casa, videojuegos, figuras de acción, ropa y más, si deseas revisar la lista ingresa en este enlace.

“Que la fuerza nos acompañe” en Amazon

A través de su página oficial, Amazon dio a conocer que este 4 de mayo ofrecerán un sin fin de productos relacionados al “May the 4th be with you” o “Día de Star Wars”, en la página encontrarás productos, desde ropa hasta juguetes y más. Además, te permite comprar accesorios según el personaje que desees.

Star Wars en Target

Mediante su página web, Target dio a conocer que este 4 de mayo, tiene hasta 20% de descuento en productos seleccionados en artículos de Star Wars, entre ellos se encuentra, videojuegos, juguetes, posters, ropa para cama, disfraces, legos, vestimenta y más.