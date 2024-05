Star Wars es una de las franquicias más importante de la historia del cine y la cultura pop: lo que nació como una película de ciencia ficción en 1977 se convirtió en un imperio comercial que abarca todos los medios audiovisuales, apunta a todas las edades y no pierde vigencia. Desde que el gigante Disney se hizo con los derechos las películas de George Lucas, comenzó a celebrarse de manera oficial todos los 4 de mayo algo que los fanáticos ya hacían desde hace muchos años.

El origen de la fiesta fue en 1979: En una nota de prensa publicada en el London Evening News en la que los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra del país, se comentaba lo siguiente: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”. Esta frase daría lugar al juego de palabras “May the Force be with you” o lo que es lo mismo: “Que la fuerza te acompañe”, una cita que sin lugar a duda caracteriza toda la serie de películas que arrancaría con Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher o Peter Cushin en “Star Wars: Episode IV - A New Hope” el 25 de mayo de 1977.

Mucho tiempo después, la fecha tomó fuerza en la era del Internet y las redes sociales y finalmente se expandió a la vida real con eventos en algunos países, para luego celebrar el día en todo el mundo.

Día de Star Wars 2024 EN VIVO hoy, 4 de mayo

En este día, hay ofertas en línea y en las tiendas de productos y juegos de Star Wars; comida de la saga en abundancia y eventos en los que se anima a los fans a disfrazarse o a jugar a trivias, o simplemente a disfrutar de su franquicia cinematográfica favorita. En esta cobertura especial, compartiremos cada celebración en países como Estados Unidos, México, España y el resto del mundo.