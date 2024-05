Lo que nació siendo un juego de palabras, se ha hecho un magno evento en diferentes partes del mundo. Desde los creadores usando “que la fuerza te acompañe”, ahora cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars. Si eres uno de los miles de fanáticos de la icónica franquicia de Los Ángeles, te contamos que hay muchos planes para esta ocasión especial. Si tal vez te estés preguntando cómo celebrar su fandom, te dejamos varias opciones diseñadas para reunir a todos los seguidores.

¿Dónde celebrar el Día de Star War en Los Ángeles?

Aquí algunas opciones para poder celebrar el Día de Star Wars este sábado 4 de mayo en Los Ángeles.

Celebración del 4 de mayo: A través de la galaxia - Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd.)

Las puertas se abrirán a partir de las 10:30 am. El Museo de la Academia de Cine traerá una celebración masiva de Star Wars con su evento familiar Across The Galaxy. El evento contará con demostraciones en vivo del Dykstraflex (sistema de control de cámara utilizado para filmar la trilogía original de Star Wars), una demostración de entrenamiento de la Fuerza y un encuentro con BB8 y R2D2. También habrá proyecciones de películas de Star Wars: Episodio VI - El regreso del Jedi y Rogue One: Una historia de Star Wars. Como era de esperar, ven a disfrazarte de tu personaje favorito de Star Wars.

Que el 4 de mayo esté contigo - fiesta en Scum & Villainy Cantina (6377 Hollywood Blvd.)

Scum & Villainy Cantina será un punto de encuentro definitivo para los fanáticos de Star Wars con su fiesta anual Be With You del 4 de mayo . Las puertas se abrirán a las 6 am para aquellos que quieran comenzar temprano. Un pin gratuito de Scum & Villainy 2024 estará disponible por tiempo limitado para aquellos que quieran aparecer cuando se abran las puertas. Este día contará con bebidas exclusivas con el tema de Star Wars, premios en la entrada cada 30 minutos desde las 6 am hasta las 10 am, trivia de Star Wars a las 10 am y sesiones fotográficas especiales.

Noche de Star Wars en Catch One (4067 W Pico Blvd.)

Las puertas se abrirán desde las 9 pm y el ingreso es para mayores de 21 años. Das Bunker traerá la acción de Star Wars a Catch One con Star Wars Night , que llevará ritmos industriales a cuatro salas. Un área VIP especial titulada The Gungan Tiki Party contará con juegos arcade, bebidas especiales y una sorpresa.

Que el 4 nos una en Micky’s Upstairs (8857 Santa Monica Blvd.)

Las puertas se abrirán desde las 10:30 pm y el ingreso es para mayores de 21 años. Micky’s Upstairs se adentrará en el espíritu de Star Wars con su fiesta Unite Us del 4 de mayo , que contará con el DJ Sir Canady tocando lo mejor de la música pop. La lista de invitados al evento tendrá entrada gratuita hasta las 23:00 horas.