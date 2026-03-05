En Florida, el cambio al horario de verano en 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo. Ese día, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local, se adelanta directamente a las 3:00 a. m. , lo que significa que se pierde una hora de sueño, pero se gana más luz en la tarde.

Este calendario no lo decide Florida de manera aislada: forma parte de la normativa federal establecida por el Uniform Time Act y modificada por el Energy Policy Act de 2005, que fijó el inicio del horario de verano el segundo domingo de marzo y el final el primer domingo de noviembre. En 2026, el horario de verano termina el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan una hora, de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

¿A qué hora debes adelantar el reloj para no confundirte?

Legalmente, el ajuste ocurre a las 2:00 a. m. del domingo 8 de marzo, cuando se pasa a las 3:00 a. m. hora local . Sin embargo, para la mayoría de personas es más práctico adelantar los relojes antes de irse a dormir el sábado 7 de marzo, de modo que el domingo ya tengas todo ajustado y no arriesgues llegar tarde a misa, al trabajo, al aeropuerto o a actividades familiares.

En términos simples, la regla que se usa en todo Estados Unidos es “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta una hora, en otoño se atrasa. En marzo de 2026, Florida está en el momento de “spring forward”, por lo que todos los relojes deben avanzar una hora.

¿Qué partes de Florida cambian de hora y qué ciudades están incluidas?

Todo el estado de Florida observa el horario de verano: tanto la parte que está en Eastern Time como la franja del noroeste que se rige por Central Time. Aunque el estado está dividido en dos husos, ambos siguen el mismo patrón: el segundo domingo de marzo adelantan una hora y el primer domingo de noviembre atrasan una hora.

Algunas de las ciudades floridenses donde debes adelantar el reloj el 8 de marzo de 2026 son:

Ciudad Zona horaria ¿Aplica DST? Comentario clave Miami Eastern Time Sí Fuerte impacto en comercio y turismo. Orlando Eastern Time Sí Importante por parques temáticos y vuelos. Tampa Eastern Time Sí Ajuste en puertos, transporte y servicios. Jacksonville Eastern Time Sí Cambios en actividades portuarias y militares. Tallahassee Eastern Time Sí Relevante para horarios de gobierno estatal. Pensacola Central Time Sí Comparte patrón de cambio con otros estados del Centro.

En todas estas ciudades y en el resto de localidades del estado, el ajuste se realiza el mismo día, siguiendo la hora local correspondiente (Este o Centro). La diferencia de zona solo cambia el “reloj base”, pero no la obligación de cumplir con el Daylight Saving Time.

¿Qué dispositivos cambian solos y cuáles debes ajustar a mano?

Muchos equipos ya están preparados para seguir las reglas oficiales del horario de verano de Estados Unidos y se actualizarán solos si tienes la configuración correcta.

Suelen cambiarse automáticamente:

Teléfonos celulares con datos o wifi y zona horaria automática activada.

Laptops, computadoras, tablets y relojes inteligentes.

La mayoría de decodificadores de TV y sistemas de entretenimiento recientes.

Suelen requerir ajuste manual:

Relojes de cocina (microondas, hornos, cafeteras programables).

Relojes de autos más antiguos o sin sincronización automática.

Relojes de pared, despertadores clásicos y relojes de escritorio.

Una buena práctica para residentes y visitantes en Florida es aprovechar el cambio de hora para revisar también alarmas, recordatorios, sistemas de seguridad y cualquier dispositivo que dependa de un horario preciso, sobre todo si tienes vuelos, reservas de parques temáticos o citas médicas.

¿Por qué Florida sigue aplicando el horario de verano?

Florida ha sido uno de los estados que más ha presionado para simplificar el sistema de cambio de hora, con propuestas para quedarse de manera permanente en horario de verano. Sin embargo, cualquier cambio de este tipo depende de decisiones federales, por lo que mientras no se modifique la ley a nivel nacional, el estado debe seguir ajustando los relojes dos veces al año.

Entre los argumentos a favor de mantener el horario de verano están el aprovechamiento de más luz por la tarde —algo clave para el turismo, la recreación al aire libre y el comercio— y la coordinación con el resto de la Costa Este para negocios, viajes y mercados financieros. Al mismo tiempo, el debate sigue abierto por el impacto en el sueño, la salud y la rutina de las familias, especialmente cuando toca levantarse más temprano con todavía poca luz.

Consejos prácticos para el cambio de hora en Florida 2026

Para que el cambio de hora no te juegue en contra, puedes seguir algunas recomendaciones sencillas:

Adelanta relojes manuales antes de dormir el sábado 7 de marzo.

Verifica el ajuste automático en tu celular y en el reloj del auto.

Si trabajas en turismo, restaurantes, transporte o salud, revisa turnos y citas para evitar solapamientos.

Comprueba horarios de vuelos, partidos, conciertos o reservas que tengas para el domingo 8 y los días siguientes.

Con estas acciones, el cambio de hora en Florida 2026 será solo un ajuste más en el calendario y no un motivo para perder reuniones importantes ni disfrutar menos de la luz de la tarde en el “Sunshine State”.