Miss Universe 2025 promete ser uno de los eventos más vistos del año, y miles de espectadores en todo el mundo buscan cómo ver en vivo, tanto por televisión como por plataformas online, la coronación de la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig como la nueva reina de la belleza internacional desde el IMPACT Challenger Arena de Bangkok, Tailandia este viernes 21 de noviembre (jueves 20 para el resto del mundo debido a la diferencia horaria). A continuación, te ofrecemos información verificada sobre los canales, horarios y opciones disponibles para ver Miss Universo en distintos países, así como detalles adicionales importantes para sintonizar el prestigioso concurso.

Dónde ver Miss Universo 2025 en vivo por TV y online

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha publicado la lista definitiva de canales para la edición 2025. Sin embargo, históricamente, las transmisiones han sido gestionadas por canales oficiales y plataformas digitales en varios países, así como por el canal de YouTube del certamen de belleza. Este año se espera que la transmisión se realice de manera similar.

Lo único confirmado por la propia organización del Miss Universo 2025 es que la ABS-CBN Corporation, con sede en Filipinas, ha renovado su colaboración como broadcaster de la edición número 74 del certamen en el mencionado país mediante un contrato plurianual que cubre la gran final. Además, AIS PLAY fue anunciada como cadena oficial por primera vez en Tailandia para retransmitir las tres competencias de la gala: el desfile de trajes nacionales, la competición preliminar y la final.

Canales por país para TV y online del Miss Universo 2025

Estados Unidos: Los fans en Estados Unidos podrán ver la gran final por streaming a través de Peacock y en televisión por Telemundo , mientras que el canal de YouTube Telemundo Entretenimiento y el canal FAST Telemundo Al Día se encargarán de la transmisión de las competencias previas.

Los fans en Estados Unidos podrán ver la gran final por streaming a través de y en televisión por , mientras que el canal de YouTube y el canal FAST se encargarán de la transmisión de las competencias previas. Puerto Rico : WAPA TV se encargará de transmitir la competencia preliminar del certamen.

: WAPA TV se encargará de transmitir la competencia preliminar del certamen. México: Si bien las transmisiones anteriores se han realizado por TV Azteca y Televisa, para 2025 los televidentes podrán disfrutar del certamen a través de la señal de cable de Telemundo Internacional .

Si bien las transmisiones anteriores se han realizado por TV Azteca y Televisa, para 2025 los televidentes podrán disfrutar del certamen a través de la señal de cable de . Latinoamérica: La cadena Telemundo ha sido la principal en años anteriores para países de habla hispana y este año no será la excepción.

La cadena Telemundo ha sido la principal en años anteriores para países de habla hispana y este año no será la excepción. España: El canal oficial de YouTube del Miss Universo se convirtió en la única alternativa para presenciar el certamen debido a que ningún canal o plataforma de streaming en específico firmó por los derechos para retransmitir el concurso.

La corona Lumière de l’Infini destaca como la primera pieza diseñada y elaborada totalmente en Filipinas para Miss Universo (Foto: Jewelmer)

Cómo ver Miss Universo 2025 online

Para la audiencia internacional y aquellos sin acceso a cable, la solución es el streaming. El canal oficial de Miss Universo en YouTube transmitirá el evento completo EN VIVO para todo el mundo. Solo necesitas una conexión a Wi-Fi para seguir cada momento de la coronación.

Algunas plataformas de streaming, como The Roku Channel y otras apps con derechos adquiridos, también podrían ofrecer el evento, pero hay que estar pendiente de sus redes oficiales para recabar más información al respecto. Es esencial verificar las restricciones geográficas antes de la transmisión.

Horario de transmisión del Miss Universo 2025

Tanto el Desfile de Trajes Nacionales y la Competencia Preliminar, así como la Gran Final, se celebrarán el miércoles 19 y el jueves 20 de noviembre, respectivamente, aunque los horarios varían drásticamente debido a la diferencia horaria con Tailandia.

Desfile de Trajes Nacionales: Miércoles 19 de noviembre a la 1:00 a.m. ET / 0:00 a.m. CT / 10:00 p.m. PT del 18/11 .

Miércoles 19 de noviembre a la . Competencia Preliminar: Miércoles 19 de noviembre a las 7:00 a.m. ET / 6:00 a.m. CT / 4:00 a.m. PT .

Miércoles 19 de noviembre a las . Gran Final: Jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT.