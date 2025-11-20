La esperanza de la corona para Guatemala están en manos de Raschel Paz. La joven modelo de apenas 25 años de edad, espera meterse entre las 10 finalistas de la Gran Final del Miss Universo 2025, que se realizará este jueves 20 de noviembre (19:00 horas de Ciudad de Guatemala) , en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de TV Azteca Guate desde los cableoperadores Cable DX, Claro TV y TiGo Star.

¿Dónde ver TV Azteca Guate EN VIVO, la final del Miss Universo 2025 desde Guatemala?

Sintoniza el canal de TV Azteca Guate EN VIVO y EN DIRECTO para mirar la participación de Raschel Paz (Miss Guatemala) en el Miss Universo 2025:

Canal 42 de Cable DX

Canal 8 de TiGo Star

Canales 8 SD y 97 HD de Claro TV

Programación de TV Azteca Guate hoy, jueves 20 de noviembre 2025

06:00 — Casa de dios

05:45 — AH Musica

06:45 — Hechos AM

09:00 — Café AM

12:00 — Médico de cabecera

13:00 — Mujeres rompiendo el silencio (Esta soy yo)

13:45 — Hechos meridiano

15:00 — Acércate a Rocío

16:00 — Lo que callamos las mujeres

17:00 — Un Día para Vivir

18:00 — Hechos de la tarde

19:00 — Miss Universo 2025

23:00 — Exatlón

¿Quién es Raschel Paz? Breve biografía de la Miss Guatemala 2025

Raschel Alexandra Paz, actual Miss Universe Guatemala, es una destacada modelo y embajadora de derechos humanos originaria de Guatemala, cuya vida es marcada por la disciplina y la superación personal. Desde niña enfrentó la timidez y desafíos sociales, lo que la motivó a estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales para fortalecer sus habilidades de oratoria y liderazgo. Inició su carrera de modelaje a los 14 años y acumuló diversos títulos como Miss Guatemala Latina y Miss Grand Guatemala, realizando siempre su sueño de participar en Miss Universe. Su proyecto social se enfoca en brindar oportunidades educativas a niños de contextos vulnerables, inspirado por las dificultades personales que vivió en su niñez, y busca inspirar y empoderar a nuevas generaciones a través del liderazgo y la educación.

Nombre: Raschel Paz

Edad: 25 años

Altura: 1.82 metros

Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Signo: Libra

Horario, TV y dónde ver en vivo Miss Universo 2025 en Guatemala

Evento : Final del Miss Universo

: Final del Miss Universo Fecha : Jueves 20 de noviembre de 2025

: Jueves 20 de noviembre de 2025 Horario : 19:00 de Ciudad de Guatemala, Guatemala

: 19:00 de Ciudad de Guatemala, Guatemala TV : Azteca Guate

: Azteca Guate Streaming: Azteca Guate

Lugar: Impact Arena de Pak Kret, Tailandia