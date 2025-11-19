La Gran Final del Miss Universo 2025 promete ser una noche cargada de emoción, expectativas y protagonismo global. Este jueves 20 de noviembre, el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, se convertirá en testigo de una de las citas más esperadas del año, cuando 120 mujeres de todos los rincones del mundo competirán por el título de la más bella del planeta y por suceder a la inspiradora danesa Victoria Kjær Theilvig, quien dejó una huella memorable tras su reinado en 2024. Experiencia, diversidad y un altísimo nivel de competencia serán los ingredientes principales en una gala que, más allá de la belleza física, reivindica valores como el liderazgo, la representación cultural y la responsabilidad social.

El concurso de belleza Miss Universo, a lo largo de sus 74 ediciones, ha evolucionado para convertirse en un espectáculo que resalta la ética y la diversidad de las participantes. Este año, el certamen celebra la participación de países que debutan, como Cabo Verde, Mayotte, Palestina y Ruanda, y el ingreso especial de Miss Latina, ampliando aún más el panorama cultural. Este enfoque inclusivo revela la importancia de reconocer distintos conceptos de belleza y de dar espacio a nuevas voces que reflejen la pluralidad del mundo.

La mirada de expertos y analistas está fija en un grupo de favoritas, entre ellas Inna Moll (Chile), Olivia Yace (Costa de Marfil), Nadia Mejía (Ecuador), Ahtisa Manalo (Filipinas), Ophély Mézino (Guadalupe), Fátima Bosch (México), Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos), Praveenar Singh (Tailandia), Camila Vitorino (Portugal) y Stephany Abasali (Venezuela). Estas mujeres sobresalen por su carisma, presencia en el escenario y habilidades comunicativas, factores que pesan más allá de la apariencia y que han sido reforzados por el proceso de selección cada vez más exigente. La belleza ética exige que las concursantes sean símbolos de inspiración y agentes de cambio en sus comunidades.

Sin embargo, en la recta final siempre hay margen para las sorpresas. Voces especializadas como Julián Cuartas y Ramiro Barrio anticipan que concursantes como Karla Bacigalupo (Perú), Vanessa Pulgarín (Colombia), Zashely Alicea (Puerto Rico), Jennifer Ventura (República Dominicana), Yanina Gómez (Paraguay), Dorcas Dienda (República Democrática del Congo), Ceren Arslan (Turquía), Thai Neary Socheata (Camboya), Huong Giang (Vietnam) y Tangia Methila (Bangladesh) han ganado terreno en el ranking de People’s Choice, mostrando que el esfuerzo, la autenticidad y la adaptabilidad pueden convertirlas en protagonistas inesperadas. Esta dinámica resalta la virtud de reconocer el mérito y la evolución personal.

El compromiso ético de Miss Universo exige a los medios un tratamiento responsable, donde el foco debe estar en la integridad y el impacto social de las finalistas. Por ello, la transmisión será accesible a través de diversas plataformas, como Telemundo Internacional, Peacock TV y el canal oficial de YouTube, permitiendo una experiencia inclusiva y democrática para espectadores de América, Europa y Asia. La ética mediática invita a destacar los logros y el recorrido de cada representante, así como a fomentar el respeto por la diversidad de culturas y narrativas.

Finalmente, la gran noche no es solo un desfile de belleza, sino un escenario en el que valores humanos, historias de superación y el empoderamiento femenino confluyen bajo la mirada global. Miss Universo 2025 representa la oportunidad de romper estereotipos, de visibilizar causas sociales y de transformar la belleza desde el interior hacia afuera. Así, más allá de la corona, todas las candidatas son portadoras de esperanza y cambio, preparadas para inspirar con sus voces y acciones en todo el planeta..

¿A qué hora ver la final del Miss Universo 2025? Horarios en diferentes países del mundo

En Tailandia, país anfitrión del Miss Universo 2025, el evento se celebrará el viernes 21 de noviembre a partir de las 08:00 horas. En contraste, en países latinoamericanos como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, la competencia comenzará a las 19:00 horas del jueves 20 de noviembre.

Asimismo, en Perú, Colombia, Ecuador, Canadá, Cuba y Panamá, que comparten el mismo huso horario, el Miss Universo iniciará a las 20:00 horas; mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, el certamen será transmitido desde las 21:00 horas.

Por su parte, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el evento estará disponible a partir de las 22:00 horas.

En Estados Unidos, los residentes latinos de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Michigan, Georgia, Connecticut y Pensilvania podrán ver Miss Universo 2025 desde las 8 p.m. (ET).

En Texas, Illinois, Iowa, Misuri y Wisconsin la transmisión será a las 7 p.m. (CT), mientras que en California, Nevada, Washington, Oregón e Idaho comenzará a las 5 p.m. (PT).

En el Reino Unido, Irlanda y Portugal, Miss Universo 2025 podrá verse desde la 01:00 horas del 21 de noviembre; en España, Francia, Alemania e Italia, el evento estará disponible desde las 02:00 horas.

Países Horario Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT México 19:00 Costa Rica 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Guatemala 19:00 Honduras 19:00 Perú 20:00 Panamá 20:00 Ecuador 20:00 Colombia 20:00 Canadá 20:00 Cuba 20:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Puerto Rico 21:00 Rep. Dominicana 21:00 Argentina 22:00 Chile 22:00 Paraguay 22:00 Uruguay 22:00 Brasil 22:00 Reino Unido 01:00 (21/11) España 02:00 (21/11) Italia 02:00 (21/11) Alemania 02:00 (21/11) Francia 02:00 (21/11)

¿Cómo ver la transmisión del Miss Universo 2025 en vivo?

Telemundo Internacional ofrecerá la transmisión para gran parte de Latinoamérica.

El canal oficial de YouTube del Miss Universo emitirá la gala en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En Estados Unidos, estarán disponibles las señales de Telemundo y Peacock TV.​

Lista de canales para ver el Miss Universo 2025

Estados Unidos: Telemundo y Peacock TV

Países de Latinoamérica: Telemundo Internacional y Canal de YouTube de Miss Universo

México: Imagen Televisión

Venezuela: Venevisión y Venevisión Play

Colombia: RCN Televisión

Guatemala: Azteca Guate

Chile: Canal 13

Puerto Rico: WAPA TV

El Salvador: Canal 21 y Megavisión

Costa Rica: Canal 38 de ¡OPA!

República Dominicana: Canal 8 de Telemedios

España: Canal de YouTube de Miss Universo

Lista completa de candidatas al Miss Universo 2025

Miss Albania — Flavia Harizaj, 25

Miss Angola — Maria Cunha, 22

Miss Argentina — Aldana Masset, 25

Miss Armenia — Peggy Garabekian, 30

Miss Aruba — Hannah Arends, 28

Miss Australia — Lexie Brant, 22

Miss Bahamas — Maliqué Maranda Bowe, 24

Miss Bangladés — Tangia Methila, 33

Miss Bélgica — Karen Jansen, 24

Miss Belice — Isabella Zabaneh, 21

Miss Bielorrusia — Alena Kucheruk, 18

Miss Birmania — Myat Yadanar Soe, 22

Miss Bolivia — Yessica Hausermann, 25

Miss Bonaire — Nicole Peiliker-Visser, 42

Miss Botsuana — Lillian Andries, 30

Miss Brasil — Gabriela Lacerda, 24

Miss Bulgaria — Gaby Guha, 26

Miss Cabo Verde — Priscilla Gomes, 32

Miss Camboya — Thai Neary Socheata, 30

Miss Canadá — Jaime VandenBerg, 28

Miss Chile — María Ignacia Moll, 28

Miss China — Zhao Na, 20

Miss Colombia — Vanessa Pulgarín, 34

Miss Corea del Sur — Su-yeon Lee, 30

Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé, 27

Miss Costa Rica — Mahyla Roth, 26

Miss Croacia — Laura Gnjatović, 23

Miss Cuba — Lina Luaces, 23

Miss Curazao — Camille Thomas, 26

Miss Dinamarca — Monique Sonne, 21

Miss Ecuador — Nadia Mejia, 29

Miss Egipto — Sabrina Maged, 23

Miss El Salvador — Giulia Zanoni, 20

Miss Emiratos Árabes Unidos — Mariam Mohamed, 26

Miss Eslovaquia — Viktoria Güllová, 20

Miss Eslovenia — Hana Klaut, 29

Miss España — Andrea Valero, 28

Miss Estados Unidos — Audrey Eckert, 23

Miss Estonia — Brigitta Schaback, 28

Miss Filipinas — Ahtisa Manalo, 28

Miss Finlandia — Sarah Dzafce, 22

Miss Francia — Eve Gilles, 22

Miss Ghana — Andromeda Osam-Peters, 37

Miss Gran Bretaña — Danielle Latimer, 36

Miss Grecia — Mary Chatzipavlou, 31

Miss Guadalupe — Ophély Mézino, 26

Miss Guatemala — Raschel Paz, 25

Miss Guinea — Tiguidanké Bérété, 23

Miss Guinea Ecuatorial — Carmen Obama, 19

Miss Guyana — Chandini Baljor, 22

Miss Haití — Melissa Sapini, 22

Miss Honduras — Alejandra Fuentes, 31

Miss Hong Kong — Li Shi Yi, 27

Miss Hungría — Kincső Dezsényi, 21

Miss India — Manika Wishwakarma, 22

Miss Indonesia — Sanly Liu, 29

Miss Irak — Hanin Al Qoreishy, 27

Miss Irlanda — Aadya Srivastava, 18

Miss Islas Caimán — Tahiti Seymour, 22

Miss Islas Turcas y Caicos — Bereniece Dickenson, 22

Miss Islas Vírgenes Británicas — Olivia Freeman, 22

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Britanny Robinson, 33

Miss Israel — Melanie Shiraz, 26

Miss Italia — Lucilla Nori, 25

Miss Jamaica — Gabrielle Henry, 29

Miss Japón — Kaori Hashimoto, 21

Miss Kazajistán — Dana Almasova, 20

Miss Kirguistán — Mary Kuvakova, 19

Miss Kosovo — Dorea Shala, 24

Miss Laos — Daeng Lattana Munvilay, 31

Miss Latina — Yamilex Hernández, 29

Miss Letonia — Meldra Rosenberg, 23

Miss Líbano — Sarah Leena Bou Jaoude, 20

Miss Macao — Xiaotong Feng, 23

Miss Malasia — Chloe Lim, 27

Miss Malta — Julia Ann Cluett, 27

Miss Martinica — Célya Abatucci, 31

Miss Mauricio — Aurélie Alcindor, 31

Miss Mayotte — Nourya Aboutoihi, 25

Miss México — Fátima Bosch, 25

Miss Moldavia — Maria Ignat, 26

Miss Namibia — Johanna Swartbooi, 27

Miss Nepal — Sanya Adhikari, 23

Miss Nicaragua — Itza Castillo, 30

Miss Nigeria — Onyinyechi Basil, 25

Miss Noruega — Leonora Lysglimt-Rødland, 19

Miss Nueva Zelanda — Abbigail Sturgin, 28

Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada, 28

Miss Pakistán — Roma Riaz, 25

Miss Palestina — Nadeen Ayoub, 30

Miss Panamá — Mirna Caballini, 22

Miss Paraguay — Yanina Gómez, 28

Miss Perú — Karla Bacigalupo, 33

Miss Polonia — Emily Reng, 19

Miss Portugal — Camila Vitorino, 26

Miss Puerto Rico — Zashely Alicea, 26

Miss República Checa — Michaela Tomanová, 27

Miss República Democrática del Congo — Dorcas Dienda, 31

Miss República Dominicana — Jennifer Ventura, 28

Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita, 44

Miss Rumania — Cătălina Jacob, 28

Miss Rusia — Anastasia Venza, 22

Miss Santa Lucía — Shianne Smith, 20

Miss Senegal — Ndeye Ngoné Diagne, 26

Miss Serbia — Jelena Egorova, 28

Miss Singapur — Annika Sager, 25

Miss Sri Lanka — Lihasha Lindsay-White, 27

Miss Sudáfrica — Melissa Nayimuli, 29

Miss Suecia — Daniella Lundqvist, 26

Miss Suiza — Naima Acosta, 20

Miss Tailandia — Praveenar Singh, 29

Miss Tanzania — Naisae Yona, 28

Miss Trinidad y Tobago — Latifah Morris, 31

Miss Turquía — Ceren Arslan, 26

Miss Ucrania — Sofiya Tkachuk, 26

Miss Uruguay — Valeria Baladan, 24

Miss Venezuela — Stephany Abasali, 25

Miss Vietnam — Huong Giang, 33

Miss Zambia — Kunda Mwamulima, 29

Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas, 26