La preocupación por las finanzas públicas durante el Gobierno de Lula provocó que el real brasileño se desplomara un 8% frente al dólar estadounidense el lunes — en su peor jornada desde 1999 — y que el índice bursátil de referencia Bovespa cayera un 13.9%.

“Un plan fiscal creíble requerirá tanto una mejor recaudación de impuestos como recortes en el gasto”, dijo Pablo Riveroll , gestor de fondos y jefe de acciones latinoamericanas en Schroders.

El real subió un 1% al inicio de la sesión del martes, cotizando en torno a los R$5.36 por dólar estadounidense. Las acciones se mantuvieron prácticamente sin cambios en São Paulo.

Brasil tiene un elevado déficit fiscal de 9.5% del producto bruto interno (PBI) y altos niveles de deuda, factores que, según los gestores de fondos y los economistas, están detrás de sus altas tasas de interés.

La retirada de las apuestas de los inversionistas basadas en un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro — más favorable a las empresas y al que daban por ganador — también contribuyó a la ola de ventas del lunes. Pero, además, las medidas de apoyo prometidas por el presidente durante su campaña de reelección avivaron las preocupaciones del mercado.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva habla junto a su esposa, la primera dama Rosangela da Silva (4.ª por la izquierda) tras conocer los resultados de la segunda vuelta, el 25 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).

Se estima que las medidas de Lula, que van desde la condonación de la deuda hasta el aumento de los beneficios de asistencia social, supondrán alrededor de R$298 mil millones (US$ 55,000 millones) este año, según el Instituto Fiscal Independiente, un organismo no partidista vinculado al Senado.

“El gasto social anunciado durante la campaña no cuenta con fuentes de financiamiento claras, y mucho menos con los fondos necesarios para lograr un superávit presupuestario”, añadió Riveroll.

Los analistas de JPMorgan señalaron en un informe publicado el lunes que las restricciones al gasto por sí solas serían “insuficientes”.

“Creemos que para lograr mejores resultados fiscales se necesitarán reformas que aborden las crecientes presiones sobre los gastos obligatorios”, indicaron, al tiempo que reconocieron la existencia de “obstáculos” para que el presidente apruebe dichas medidas.

Los gastos obligatorios, que incluyen la seguridad social y los salarios, consumen alrededor de nueve décimas partes del presupuesto de Brasil, lo que deja al gobierno poco margen de maniobra sin cambios legislativos.

Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, ha aumentado la recaudación tributaria y el gasto público durante su actual tercer mandato para estimular el crecimiento económico. Pero los críticos dicen que la política fiscal laxa ha obligado al banco central a mantener una política monetaria restrictiva, con su tasa de referencia en 13.75%.

Los economistas señalan que es necesario reducir el déficit presupuestario para evitar un mayor aumento de la deuda, la cual, al situarse en el 83% del PBI, es relativamente alta para un país en desarrollo.

Bolsonaro se había comprometido a lograr ahorros de alrededor del 2% del PBI. Según informes de los medios locales, el equipo de Lula estaba considerando un paquete de medidas de restricción del gasto con el fin de mejorar la trayectoria de la deuda y restablecer la confianza de los inversionistas. El gobierno no respondió a las solicitudes de comentarios.

El ministro de finanzas, Dario Durigan, dijo el martes que el gobierno estaba preparando nuevas propuestas fiscales para cumplir con los objetivos, sin dar más detalles.

Una recuperación sostenida de la moneda dependería de reducciones en el gasto y de una trayectoria “creíble” para estabilizar la deuda pública, más que de medidas únicas o de un mero “cambio de retórica”, dijo Thomas Haugaard , gestor de carteras de deuda de mercados emergentes en Janus Henderson. “Ahora la atención se centra en el equipo económico de Lula y en su plan fiscal”, añadió. “Los mercados buscarán nombramientos que inspiren confianza, respaldo político y un ajuste cuantificado, centrado en la reducción del gasto y respaldado por el Congreso”.

El próximo ministro de finanzas desempeñará un papel fundamental. Un nombre que circula dentro del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula es el de Rafael Fonteles, gobernador del estado de Piauí. “El presidente se ha comprometido a equilibrar las cuentas públicas”, dijo el lunes a la cadena local GloboNews.

A pesar de la derrota de Bolsonaro, los amplios avances de la derecha en las elecciones parlamentarias de principios de este mes han dado a los inversionistas cierta esperanza de que el Congreso pueda actuar como un freno a los impulsos despilfarradores dentro del gobierno.

Leonardo Meira Reis, de la consultora Eurasia Group, dijo que esperaba que Lula propusiera un ajuste fiscal “modesto”, pero añadió: “No creemos que un primer paquete de recortes de gastos sea suficiente para tranquilizar a los mercados”.

Escrito por Michael Pooler y Joseph Cotterill