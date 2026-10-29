El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, hablan frente a simpatizantes que celebran su victoria, en Sao Paulo, el 25 de octubre de 2026. Brasil tiene un elevado déficit fiscal de 9.5% del PBI y altos niveles de deuda. (Isaac Fontana / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, hablan frente a simpatizantes que celebran su victoria, en Sao Paulo, el 25 de octubre de 2026. Brasil tiene un elevado déficit fiscal de 9.5% del PBI y altos niveles de deuda. (Isaac Fontana / EFE)
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Financial Times
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra bajo presión para anunciar recortes presupuestarios, a medida que aumenta la inquietud de los inversionistas respecto a la gestión de la economía brasileña, después de que la sorpresiva reelección del político de izquierda desencadenó una fuerte caída en los mercados.

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