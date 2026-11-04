El catering para eventos corporativos ha incorporado propuestas que combinan gastronomía en vivo y servicios integrales de organización. En este segmento opera Parrillas Premium Perú, empresa que inició operaciones en 2013 y cuenta con más de diez años de experiencia ofreciendo preparación de carnes a las brasas, equipamiento, personal y coordinación logística para encuentros empresariales y celebraciones privadas.

Durante 2025, la compañía registró ventas cercanas a S/ 1 millón y atendió a más de 16,000 personas en más de 450 eventos. Su operación también contempla convocatorias de más de 1,000 asistentes, una escala que requiere planificación de insumos, equipos y tiempos de servicio.

Del servicio de parrillas a una operación integral

Óscar Colmenares, gerente general de Parrillas Premium Perú, impulsó el concepto de «Catering Parrillero» para describir una propuesta que reúne en un solo servicio la preparación de alimentos, el montaje, la atención a los invitados y el desmontaje. La compañía se presenta como una de las pioneras en brindar este servicio en el mercado peruano, trasladando una actividad tradicionalmente asociada con reuniones particulares al ámbito de la contratación especializada para eventos.

Para coordinar cada actividad, la organización utiliza equipos de trabajo, procedimientos operativos y herramientas de agendamiento. Estos recursos permiten programar requerimientos y distribuir tareas antes, durante y después de cada encuentro. En el caso de las compañías, el formato está dirigido a celebraciones institucionales, jornadas de integración y reuniones con clientes, donde la puntualidad y la continuidad del servicio son parte de la planificación.

Capacidad operativa y especialización gastronómica

La atención de eventos de distinta magnitud exige adaptar la cantidad de personal, el equipamiento y la preparación a las características de cada convocatoria. Por ello, el modelo de Parrillas Premium Perú no se limita a cocinar frente a los asistentes: también incorpora el traslado de materiales, la instalación del espacio de trabajo y la coordinación del servicio durante la jornada.

La experiencia de Colmenares incluye su participación como primer peruano en un torneo de la Kansas City Barbecue Society (KCBS), así como el tercer puesto en el Torneo Panamericano de Parrilleros de 2023, de acuerdo con la información de la empresa. Con estos antecedentes, la firma busca sostener su actividad en la especialización gastronómica y la estandarización de procesos, mientras atiende la demanda de organizaciones y clientes particulares que contratan experiencias culinarias para sus eventos.