Cocinar un plato en grupo implica distribuir tareas, administrar tiempos, comunicarse y resolver imprevistos. Bajo esa dinámica, Urban Kitchen ha desarrollado una propuesta dirigida a empresas que utiliza la cocina como espacio para realizar actividades de integración y team building. Actualmente, el segmento corporativo representa más del 50% de sus ventas.

La empresa inició operaciones en 2013 con un espacio de cocina participativa en Magdalena y está próxima a cumplir 13 años. Tras operar con locales en Magdalena y Miraflores, recientemente trasladó este último a un espacio de mayor tamaño. La nueva sede cuenta con dos cocinas que funcionan en paralelo, lo que elevó de dos a tres los ambientes disponibles para realizar actividades simultáneamente.

De la integración al desarrollo de equipos

La propuesta corporativa surgió inicialmente como una alternativa para que los trabajadores compartieran fuera de la oficina. Con el tiempo, las solicitudes de los propios clientes llevaron a Urban Kitchen a incorporar dinámicas competitivas y actividades enfocadas en observar cómo interactúan los participantes. “Solución de problemas, conflictos, comunicación, trabajo en equipo. Hay un montón de cosas que salen ahí”, explica Ignacio Barrios, representante de Urban Kitchen.

Entre las opciones se encuentra “Cocina de mercado”, donde los participantes reciben un presupuesto, compran los ingredientes y posteriormente se organizan para cocinar. Otra dinámica es “Cocina creativa”, planteada como una competencia gastronómica. La empresa también desarrolla sesiones acompañadas por coaches para evaluar determinadas capacidades de los equipos e incluso ha utilizado la cocina como escenario para procesos de selección de personal.

Mayor capacidad y nuevos formatos

La renovación de las experiencias parte tanto de pedidos de clientes como de una revisión interna. El equipo evalúa los menús y actividades que registran mayor demanda, identifica aquellos que requieren cambios y analiza nuevas solicitudes corporativas. Este proceso permite realizar ajustes o desarrollar formatos diferentes conforme evolucionan las necesidades de las empresas.

Tras ampliar su capacidad, Urban Kitchen busca consolidar su nuevo espacio y llegar a más empresas, así como a un público que busca salir de la rutina y disfrutar de experiencias gastronómicas para compartir y celebrar con amigos o familiares. La apuesta también busca acercar a quienes todavía no han participado en este tipo de actividades. Con miras al crecimiento sostenido de la marca, la empresa firmó un contrato de ocho años para su actual local y se ha trazado como siguiente objetivo alcanzar dos décadas de operación.

Paralelamente, evalúa ampliar su oferta de turismo gastronómico con un formato dirigido directamente al consumidor, que permitiría a visitantes incorporarse a experiencias programadas para preparar platos como ceviche o lomo saltado. Esta propuesta podría desarrollarse bajo una submarca de Urban Kitchen.