Conozca los productos peruanos que registran los envíos con más valor FOB al inicio del 2025.
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Mía Ríos
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Los , las , los y los , fueron algunos de los productos que registraron mayor valor en agroexportaciones en 2024, de acuerdo con .

Sin embargo, al inicio del 2025, la lista la lideran otros productos.

Agroexportaciones, ¿cuáles son los productos peruanos con mejor performance?

Al arranque del presente año, según información de Adex Data Trade proporcionada a Gestión, destacan los siguientes productos:

DESCRIPCIÓN ARANCELARIAVALOR FOB (US$)
1UVAS FRESCAS526.594.354
2ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS127.943.447
3MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS89.470.967
4DEMAS CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO, EXCEPTO PARA SIEMBRA79.803.240
5DEMAS CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR54.200.718
6ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS39.381.211
7MANGO (MANGIFERA INDICA L.) SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC. O EDULC. CONGELADO26.051.837
8MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1% PERO INFERIOR O IGUAL A 1.65%24.480.726
9PALTAS FRESCAS O SECAS12.950.960
10CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS12.493.505
11LAS DEMAS QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA10.712.358
12DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES10.685.692
13DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL10.666.748
14BANANAS O PLATANOS TIPO “CAVENDISH VALERY” FRESCOS10.202.598
15MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1.65%10.012.818
16ACEITE DE PALMA EN BRUTO9.608.780
17ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR8.871.041
18ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVAS SIN CONGELAR EXCEPTO PRODUCTOS PA. 20.06.8.069.900
19GALLETAS DULCES7.690.439
20DEMAS PREPARACIONES ALIMENTIICIAS DE HARINA SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MAL7.066.073
21LOS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS FRESCOS7.024.680
22CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE.7.016.837
23DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE6.989.541
24LIMA TAHITI (LOMON TAHITI) (CITRUS LATIFOLIA)6.697.450
25TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA)6.676.188
26JENGIBRE SIN TRITURAR NI PULVERIZAR6.530.070
27LAS DEMAS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUM, L) SECA, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR5.678.092
28FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS5.612.390
29DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR5.589.244
30ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE5.529.455
31MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO INFERIOR O IGUAL A 1%4.813.686

Cabe precisar, que a enero, el número de productos peruanos que se han exportado -correspondiente al sector agro tradicional, agropecuario y agroindustria- suman 412.

Entre los productos con menos envíos en el periodo de análisis están:

  • Berenjenas
  • Sacarosa, químicamente pura
  • Cocos frescos
  • Los demás miel natural
  • Rosas frescas
  • Garbanzos, excepto para la siembra

¿Cuál fue el ranking de los 15 productos agro con mayor valor en el 2024?

De acuerdo con información de ADT, en el 2024, los productos del agro tradicional, agropecuario y agroindustria con mayor valor que se exportaron fueron:

DESCRIPCIÓN ARANCELARIAVALOR FOB (US$)
1ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS2.252.113.331
2UVAS FRESCAS1.727.540.903
3AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS1.247.761.042
4DEMAS CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR1.100.152.141
5DEMAS CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO, EXCEPTO PARA SIEMBRA739.900.298
6ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS406.772.361
7MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS316.232.405
8WILKINGS E HÍBRIDOS SIMILARES DE AGRIOS (CÍTRICOS) EXCEPTO TANGELO255.012.119
9DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES224.814.897
10LAS DEMAS QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA133.464.805
11LAS DEMAS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUM, L) SECA, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR130.112.525
12CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS127.294.312
13MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1.65%123.530.890
14ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVAS SIN CONGELAR EXCEPTO PRODUCTOS PA. 20.06.120.084.082
15DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL116.027.866
SOBRE EL AUTOR

Editora digital. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa escrita, digital y TV.

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