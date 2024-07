Luego de un 2023 de recesión, conflictos sociales y la rebaja en las calificaciones de riesgo en el país, InPerú volverá a buscar generar más inversiones en el mercado peruano, iniciando con un ‘roadshow’ en Nueva York del 3 al 5 de septiembre. Fernando Romero, presidente de InPerú, explicó a Gestión cuáles son los factores que podrían destacar al Perú como un destino atractivo para los inversionistas y qué se necesita para mejorar.

- Van a promocionar al país luego de los problemas que marcaron la economía en el 2023, ¿cuál es la estrategia para mostrar al Perú ante los inversionistas en Estados Unidos?

Vamos en busca de todo tipo de capitales, pero especialmente del capital de largo plazo y este obviamente no mira un dato puntual sino mira un escenario mayor. El inversionista global ahora mira un espacio de tiempo mínimo de 25 años y el Perú, en más de 40 años de democracia, ha demostrado que tiene una curva ascendente que no ha variado, aunque ha tenido un pequeño bache por la pandemia y por la sucesión constitucional, en el horizonte de largo plazo no hay ninguna duda de que somos una democracia que es abierta, que atrae inversiones .

- ¿Qué factores podrían mostrarle a los inversionistas que seguimos siendo una apuesta segura?

En los últimos 25 años somos uno de los países que mejor ha manejado la inflación y ratificamos la voluntad de querer abrir nuestra economía al mundo. Cualquier bache que haya en el camino, se ha encontrado la manera de corregirlo y eso es valorado en el mundo.

Si hablamos de temas muy puntuales, creo que el puerto de Chancay abre una tremenda posibilidad no solamente para el Perú sino para el continente. Es algo muy importante que tenemos que reforzar en este viaje.

También para poder crecer necesitamos un mercado de capitales importante, hemos tenido en los últimos 25 años una salud financiera que cada vez ha sido más comentada.

- ¿Han analizado qué sectores son los que podrían generar mayor interés a los inversionistas de Estados Unidos?

No vamos por un sector en específico, pero hay sectores estratégicos que son consultados: El primero es la minería y tenemos una buena noticia con el proyecto Tía María, que ratifica una posibilidad de grandes inversiones en el sector minero.

También vamos a explicar el sector agroexportador, que está en un continuo crecimiento hace más de 25 años. Hay un tercer elemento en el sector turismo, que es que acabamos de ser ratificados como un destino extraordinario por Machu Picchu.

- ¿Qué indicadores lo llevan a pensar que hay interés en Perú? ¿Cómo va la colocación de bonos?

Este año ha habido algunas emisiones internacionales de entidades tanto bancarias como también de entidades como la banca de segundo piso, que es Cofide, por el orden de cerca de US$ 1,600 millones en lo que va del año , han salido a tasas promedio de 6% y eso es bastante bueno en un momento en el que la inflación aún no ha sido controlada para algunas economías.

En lo que va del año vamos aproximadamente US$ 500 millones de emisiones en el mercado local de inversión de empresas de todo sector. Creo que es una cifra que no se había visto durante entre el 2020 y 2023 . Hay liquidez y también hay demanda, especialmente externa por el tamaño de la inversión de US$ 1,600 millones

- ¿Creen que en Estados Unidos se muestre cierta inquietud por el avance de las inversiones chinas en el Perú?

No tendría por qué (afectar) porque en realidad nuestra economía está abierta al mundo y no tenemos ningún reparo en que puedan ser inversionistas del Asia o inversionista de nuestro continente .

- En cuanto a los proyectos, hablamos del puerto de Chancay, ¿qué otros proyectos de infraestructura creen que vayan a traer la mirada de los inversionistas?

El Anillo Vial Periférico es una buena nueva que quisiéramos promocionar en el mundo, que son US$ 3,400 millones de inversión. Además Tía María creo que es un hito importante porque estamos seguros de que va a seguir atrayendo inversiones de mayor envergadura en el sector.

- Respecto a los proyectos que todavía no están en marcha y que buscan inversionistas, ¿cuáles podrían generar interés?

Creo que el tema logístico va a estar por buen rato en la mente de los inversionistas. En este viaje que el Estado peruano ha hecho a China se ha mencionado algunas, se habló sobre una inversión de la mina Galeno, mayores inversiones para tratar de generar mayor sinergias en el puerto de Chancay y se ha hablado sobre la posibilidad de tener otras ampliaciones portuarias.

- Un tema que está próximo son las Elecciones presidenciales del 2026, ¿eso es un reto para convencer a los inversionistas de Estados Unidos a que vengan al Perú?

El año pasado, en la mayoría de entrevistas que tuvimos con inversionistas y entidades de gobierno, ven a la democracia peruana como un ejemplo de resistencia. No creo que sea una preocupación mayor porque en el mundo entero es un desafío mejora la institucionalidad democrática. Desde InPerú no lo vemos como un desafío que nos va a cambiar la vida . Se viene comentando hace varios años qué pasará con nuestra democracia, pero nosotros seguimos yendo a elecciones, y aquel que actúa mal en nuestro país es sancionado y castigado.

- ¿Qué escenarios sí podrían ser un riesgo para traer inversiones al país?

Los temas climatológicos. El Perú está en una zona en donde normalmente tenemos problemas climatológicos, esto también lo comunicamos y buscamos inversiones sostenibles que puedan ayudar.

(Otro punto) son temas burocráticos, se necesita el destrabe de inversiones, pero no solamente de las grandes, hay que mirar el destrabe en los municipios chicos y alejados que cuando alguien quiere emprender algo no se le otorga. Tener un proyecto que se demore 30 años o 25 años para salir no es bueno. El efecto para un pequeño empresario es más mortal que para un gran empresario, tenemos que trabajar para darle facilidad para que la inversión privada fluya. No podemos tener municipios, gobiernos regionales e instituciones del Estado peruano que se conviertan en un problema a la hora de poder decidir invertir en nuestro país .

- Respecto al respeto a los contratos, ¿en las últimas conversaciones que han tenido se ha mostrado algún temor por parte de los inversionistas de que les cambien las condiciones?

Creo que a nadie le gusta que le cambien las reglas del juego, pero si hay algo mal, hay que mejorarlo.

