El Poder Judicial admitió a trámite una demanda presentada contra el Ministerio de Salud (Minsa) y las empresas InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A. (miembros del Grupo Intercorp).

Esta acusa a las empresas mencionadas de “utilizar su posición de dominio en el mercado farmacéutico para vulnerar el derecho a la salud, la libre competencia y los derechos de los consumidores, además de realizar abuso de su posición monopólica”.

Petitorio

La demanda además busca dejar sin efecto el contrato celebrado entre InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A. , por el cual la primera compró el 100% de las acciones de la segunda, de fecha 26 de enero del 2018. Mediante este contrato, el grupo adquirió control del 83% del mercado de cadenas de farmacias.

También se plantea que se le ordene al Ministerio de Salud elaborar un protocolo para la fusión de empresas en la que se establezcan directrices para evitar el monopolio o posiciones de dominio en la producción de insumos, medicamentos y equipos médicos, razón por la cual se les incluye en la demanda.

La demanda fue interpuesta por dos congresistas del partido Frente Amplio, Mirtha Vásquez Chuquilín, actual presidenta del Congreso, y Rocío Silva Santisteban, junto con un grupo de ciudadanos.

Opinión

Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz, señala que es “imposible constitucionalmente” dejar sin efecto la transacción realizada entre InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A.

Stucchi explica que, al momento de celebrarse la compraventa, no existía ninguna norma de orden público que pudiera limitar la libertad contractual de las dos empresas, por lo que no se puede afectar una negociación ya hecha bajo el amparo de la ley.

Agrega que pronto existirá una ley de control previo de fusiones, bajo la cual una transacción como aquella hubiese sido revisada, y tal vez no se hubiese permitido. Sin embargo, no puede aplicarse al pasado y, en todo caso, no hay certeza de que la adquisición no habría sido aprobada.

En ese sentido, Stucchi agrega que “solicitar al Minsa emitir directrices para evitar el monopolio o posiciones de dominio es un despropósito, dado que la ley de control de fusiones emitida por el Congreso entrará en vigor pronto”.

Además, indica que “la ley no prevé que ministerios emitan lineamientos para cada sector especifico”, siendo el Indecopi quien debe emitir estas pautas. Agrega que emitir más directivas podría generar un caos legislativo.

EL DATO

Competencia. Pese a que se le pide al Poder Judicial que reconozca conductas anticompetitivas por las farmacias demandadas, la competencia para emitir este tipo de pronunciamientos recae en el Indecopi y no en los jueces, por lo que el pedido sería ilegal.

Crecimiento con compras

El crecimiento de InRetail Pharma se ha cimentado en las compras. Cuando quiso ingresar al negocio de farmacias decidió adquirir en 2011 Inkafarma al Grupo Eckerd, que en ese entonces tenía pocos locales, pero tras la adquisición empezó a crecer rápidamente. En los años siguientes, la competencia de Inkafama era MiFarma de Quimica Suiza, que había crecido no solo con locales propios sino también con compras al hacerse de Boticas Fasa y Boticas Arcángel. Sin embargo, en enero de 2018, InRetail compra a su competidor al hacerse de Química Suiza. Hoy, los hace el principal jugador en cadenas y al cierre de 2020, según sus estados financieros, contaban con 2,165 farmacias entre ambas marcas, divididas en 1,178 de Inkafarma y 987 de Mifarma.