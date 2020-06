Google fue demandado en una acción colectiva que acusa a la compañía de invadir ilegalmente la privacidad de millones de usuarios al rastrear de manera generalizada su uso de Internet a través de navegadores configurados en modo “privado”.

La demanda busca al menos US$ 5,000 millones y acusa a la unidad de Alphabet Inc de recopilar información sobre lo que las personas ven en línea y dónde navegan, a pesar de usar lo que Google llama modo incógnito. La compañía no hizo comentarios de inmediato.

La demanda sostiene que Google recopila subrepticiamente datos a través de Google Analytics, Google Ad Manager y otras aplicaciones y complementos de sitios web, incluidas algunas para teléfonos inteligentes, independientemente de si los usuarios hacen clic en anuncios compatibles con Google.

Esto ayuda a la compañía a conocer detalles sobre los amigos de los usuarios, sus pasatiempos, sus comidas favoritas, sus hábitos de compra e incluso las "cosas más íntimas y potencialmente embarazosas" que buscan en línea, según la denuncia.

Google "no puede continuar participando en la recopilación de datos encubiertos y no autorizados de prácticamente todos los estadounidenses con una computadora o teléfono", sostiene la demanda.

Si bien los usuarios pueden ver la navegación privada como un refugio, investigadores de seguridad informática han expresado durante mucho tiempo preocupación de que Google y sus rivales puedan rastrear las identidades de las personas en diferentes modos de navegación.

La demanda incluiría a “millones” de usuarios de Google que desde el 1 de junio del 2016 navegaron por Internet en modo “privado”.