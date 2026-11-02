Tras la venta del 62.94 del Grupo El Comercio (GEC) el último mes. La Empresa Editora El Comercio designó el último 27 de octubre al nuevo Directorio de la corporación.

El Directorio quedó constituido por:

Emilio Rodríguez Larraín Salinas, como presidente

Francisco Picasso Elejalde, como vicepresidente.

Completan este grupo Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada, Roberto Enrique Dañino Zapata, Luis Carranza Ugarte, Felipe Cantuarias Salaverry, Leslie Pierce Diez-Canseco, María Jesús Hume, María Luisa Miró Quesada Durek y Araceli Escalante Miró Quesada.En días previos, según reportó la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Sandra Benavides Miró Quesada, María Fátima de Romaña Miró Quesada y Nora Ana María Miró Quesada Woll presentaron su renuncia al cargo de directoras.

Cabe destacar que el Grupo El Comercio es un conglomerado de medios, líder en el Perú, con presencia en prensa escrita, plataformas digitales, entretenimiento y televisión abierta, consolidando un ecosistema informativo y de contenidos que llega diariamente a millones de peruanos.

América Televisión y Canal N

Por otro lado, en el Grupo Plural, holding de América Televisión y Canal N, el directorio queda conformado por:

Emilio Rodríguez Larraín Salinas, como presidente

Francisco Picasso Elejalde, como vicepresidente.

Además, Francisco Javier Picasso Candamo, María Jesús Hume Hurtado, Ximena Cantuarias Salaverry y Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada fueron nombrados directores.

Compra del holding

El 22 de octubre, Inversiones Newscorp S.A.C. (de la familia Picaso Candamo) y Emilio Rodríguez Larraín Salinas concretaron la adquisición del control del Grupo El Comercio.

Esta operación constituye un hito fundamental en el panorama de los medios de comunicación del Perú, al consolidar una visión de inversión estratégica orientada al fortalecimiento del periodismo independiente en el país.