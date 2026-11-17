¿Cómo viene la operación en Latam y el Perú?

En el tercer trimestre, nuestro grupo DHL creció 12%. Cuando vemos DHL Supply Chain, Latinoamérica es una de las regiones que más crece dentro de esta división. Entonces, no solo el grupo crece, la división crece y América Latina es un motor importante.

Se había anunciado una inversión grande para la región...

Cuando hicimos aquel anuncio eran 500 millones de euros para América Latina y decíamos que llegaría hasta 2028. Pero es muy probable que en 2027 hagamos un nuevo anuncio, una nueva ronda de inversiones, porque ya se está agotando. Se está adelantando el ciclo de inversiones.

Seguimos creciendo fuerte en América Latina, tenemos un foco muy importante en Perú, Argentina y Chile. Específicamente mi visita aquí en Perú es enfocada a seguir conociendo y entendiendo el mercado peruano. Los fundamentos macroeconómicos son muy sólidos y con una gran perspectiva para los próximos años.

¿Qué factores apoyan el crecimiento en Perú?

Vemos el incremento del consumo, la inflación está controlada, tipo de cambio favorable y lo que estamos haciendo con el equipo de DHL Supply Chain es fortalecer nuestras capacidades de almacenaje y distribución. Ese es el negocio de DHL Supply Chain, almacenaje y distribución en territorio peruano.

DHL Supply Chain contempla adelantar su nuevo ciclo de inversiones en América Latina.

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Operación en Perú: el despegue en Huachipa y quinta sede

La última gran inversión fue el nuevo centro de distribución de Huachipa, ¿cómo viene operando?

Ese site que inauguramos el año pasado ya está lleno y nos están pidiendo una nueva expansión que ya fue aprobada y también casi está llena. Entonces, la verdad que el mercado peruano me parece que reacciona muy bien y el consumo genera demandas de almacenaje y distribución. Estamos muy enfocados en el sector de manufactura y de maquinaria para minería, manufactura. Además, impulsamos DHL Health Logistics.

La división de DHL Supply Chain tiene este foco y el equipo de Perú está empujando ese foco también, con clientes del sector salud. Obviamente, no podemos dejar de lado otros sectores como el sector de consumo, que es importante, el sector de tecnología, que también es importante. Entonces, muchos de nuestros clientes globales nos piden servicios también en Perú.

¿Cuáles serían las siguientes inversiones?

Viene una expansión con una inversión de alrededor de 15 millones de euros, más o menos, entre opex y capex. Entonces, seguimos expandiendo nuestras plataformas logísticas, nuestros almacenes, dándole infraestructura.

¿Esta expansión de infraestructura se realizaría entre el 2027 y 2028?

Esto ya está sucediendo en 2026, 2027 y 2028, seguimos expandiendo nuestras capacidades y nuestras plataformas logísticas, de la mano de la tecnología, trayendo procesos, sistemas globales de DHL que permitan brindar el máximo nivel de servicio a nuestros clientes.

En los demás centros de distribución, ¿también invierten?

Sí, por supuesto, para los negocios que nosotros llamamos Service Logistics, donde tenemos productos de entrega de misión crítica. Podemos estar entregando en dos o en cuatro horas, o al día siguiente.

En la actualidad, ¿cuántos centros o sedes tienen en Perú?

Son cuatro sites, por un total de 25,000 m2.

En dos o tres años, ¿la red seguirá con estos cuatro sites?

Bueno, en la realidad ya estamos en proceso de expansión de uno o más. Ahorita somos cuatro y vamos por el quinto.

DHL anuncia la expansión de su infraestructura en Lima con una inversión de alrededor de 15 millones de euros para un quinto centro logístico.

¿Es la expansión que comentaba?

Exacto, es la expansión que comentaba, para un quinto site. Y con las aspiraciones que hay, seguramente en breve me pedirán el sexto.

¿El quinto site estará en Lima?

Sí, recordemos que el mayor centro de consumo sigue siendo en Lima.

¿Ven alguna oportunidad en Chancay?

Por el momento lo que tenemos hoy atiende a nuestros clientes, pero siempre estamos abiertos a lo que los clientes vayan demandando.

De la mano de la infraestructura necesitamos ampliar el talento también. El talento peruano es bastante creativo, gente súper cercana, con muchas ganas y hambre de seguir creciendo. Entonces, tenemos algunos peruanos fuera de Perú que nos encantaría regresarlos para traer todo ese conocimiento al mercado peruano. Es parte de nuestras inversiones. Seguir invirtiendo no solo en la infraestructura, sino en las capacidades del talento peruano.

Agustín Croche, CEO de DHL Supply Chain para Latinoamérica. (Foto: DHL Supply Chain).

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Tecnologías: robotización y flota eléctrica en Perú

DHL Supply Chain había anunciado su apuesta por la robotización, ¿avanza eso en Perú?

Sí. Nosotros nos enfocamos en la implementación de inteligencia artificial, sea física o digital. En lo físico, es la robótica. Cuando hablamos de digital, es la inteligencia artificial aplicada en nuestros sistemas, sean de transporte o sean de almacenaje. Nos dan modelos predictivos de pronósticos, de volumetría y ese tipo de cosas que nos permite tomar mejores decisiones haciendo frente a estas demandas fluctuantes en los mercados.

En Perú, ¿tienen iniciativas de inteligencia artificial?

Nuestros sistemas ya tienen motores de inteligencia artificial hoy por hoy, con lo cual te da tareas que son dirigidas, tareas en automático. En lugar de que alguien esté diciendo cuál es la siguiente tarea, el sistema toma esas decisiones. Entonces, reduce tiempo, siendo mucho más flexible y aumentando la velocidad para los clientes.

Y en cuanto a la flota asociada a la operación logística, había la idea de ir sumando algunas tecnologías eléctricas...

Bueno, seguimos dentro de ese plan. Es un plan que tenemos que va desde 2025 hasta 2030. Y justo mi visita en parte es para revisar este plan con el equipo local. Es a donde vamos y donde necesitamos seguir invirtiendo y esforzándonos en la parte de electrificación, principalmente en las ciudades de mayor consumo como Lima.

Los nuevos sectores y proyecciones de DHL Suply Chain

Por sectores, había la expectativa de crecer en el rubro farmacéutico, ¿han avanzado?

Tenemos clientes que siguen demandando soluciones que tenemos en otras partes del mundo en Perú, clientes que nos piden presencia en Perú para sus operaciones y seguimos ahí creciendo. Obvio, por temas de confidencialidad no podemos decir los nombres, pero el foco del equipo sigue siendo el sector farmacéutico.

De cara a la minería, ¿cuál es la oportunidad?

Hay mucho espacio todavía que queremos recorrer y el equipo ha estado viendo dónde seguir invirtiendo. Minería es uno de los sectores. Vemos los proyectos que tiene el país para 2028-2029, algunos que son greenfields (nuevas minas) y otros que son expansiones sobre las minas existentes. Tenemos clientes globales que nos piden apoyo en lo que es entrega de maquinaria y este tipo de procesos.

Agustín Croche, CEO de DHL Supply Chain para Latinoamérica, destacó que ya aplican sistemas con IA en la operación de Perú. (Foto: DHL Supply Chain).

Sin embargo, consumo masivo sigue siendo el principal. ¿Ven más espacio en ese rubro?

Tenemos muchos clientes del sector de consumo masivo que tenemos en la región y ¿por qué no brindar el mismo servicio en Perú? Yo diría que estamos preparados para la demanda de nuestros clientes del sector de consumo también.

Frente al fenómeno El Niño, ¿se han preparado ya con los clientes?

La expansión de las plataformas logísticas fue en parte para atender estas demandas adicionales que nuestros clientes están solicitando, pero yo diría que el Niño es un asunto más puntual, que esperamos que hacia el final del 2027 las cosas cambien completamente.

Así, ¿no ven factores de riesgo mayor en América Latina?

No, América Latina sigue siendo un motor de crecimiento para nuestra división de DHL Supply Chain.

¿Cómo ven los cambios de gobierno en los países?

América Latina es una de las regiones con mayor dinamismo dentro del grupo. Específicamente, en DHL Supply Chain, es una de las que más crece. Con los cambios de gobierno que vemos, las oportunidades siguen floreciendo. Entonces, lo vemos súper positivo para los próximos años y en línea con nuestra ambición de doblar nuestro negocio en la región del 2025 al 2030.

Solo en Perú, ¿el 2026 sería un año de crecimiento?

Es un mercado bastante dinámico. En los dos últimos años, hemos acelerado el crecimiento en Perú, en toda América Latina. Seguimos creciendo a los ritmos de los últimos dos años. Vamos a seguir empujando y vemos mucho más positivos los pronósticos de consumo para 2027 y 2028. La logística responde a los consumos domésticos.

¿Hablamos de tasas de doble dígito?

Sí, de doble dígito.