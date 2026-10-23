Delibakery abrió un restaurante en Santiago de Surco, frente a la Embajada de Estados Unidos y a cuatro cuadras del centro comercial El Polo. La nueva sede eleva a ocho el número de locales de la cadena peruana, que proyecta cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 10% frente al año anterior.

El establecimiento funciona en el primer piso de un edificio corporativo, en un espacio alquilado y puerta de calle. En julio, Fátima Otárola, subgerente de Delibakery, explicó a Gestión que la empresa había evaluado ingresar a un centro comercial, pero optó por este local cuando surgió la oportunidad.

“Estar en un centro comercial es una propuesta muy atractiva por la afluencia de gente, pero el trámite es más difícil porque la mayoría de empresas quiere estar ahí. En este caso se nos presentó un local puerta de calle en una zona bastante transitada y la tomamos”, señaló.

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Delibakery prueba autoservicio y busca ampliar su presencia en Lima

La nueva sede incorpora pantallas para que los clientes realicen pedidos destinados al consumo en el salón o para llevar. Es el primer local de la cadena en contar con esta tecnología. Otárola explicó en julio que la iniciativa buscaba agilizar el proceso de compra: “La idea es darle un enfoque innovador usando la tecnología a nuestro favor para agilizar el proceso de compra y ponernos a la vanguardia en esta transformación digital del servicio”. La ejecutiva añadió que se mantendría la atención tradicional en mesa.

El sistema busca reducir los tiempos y los costos de atención. Según lo adelantado por Otárola a Gestión, el costo de implementación no era elevado debido a la competencia entre proveedores. Si los resultados son positivos, la compañía evaluará replicar el modelo en otros establecimientos.

La nueva sede combina el sistema de autoservicio con la atención tradicional en mesa.

La atención en salón representa entre 70% y 80% de las ventas de Delibakery; el resto corresponde a pedidos para llevar y delivery mediante plataformas como Rappi y PedidosYa.

La estrategia de la cadena también apunta a instalarse en zonas donde considera que hay segmentos de consumidores desatendidos. Otárola explicó que Delibakery buscaba ampliar su presencia en distritos de Lima y llegar a públicos de los segmentos B y C, además de sus ubicaciones en Chorrillos, La Punta y las carreteras.

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Una apertura en 2026 y crecimiento proyectado de 10%

La sede de Surco es, por ahora, la única apertura que Delibakery tiene prevista para 2026. Otárola indicó que las nuevas aperturas dependerían de las oportunidades que surgieran en los siguientes meses.

La cadena opera distintos formatos: restaurantes de ruta en la Panamericana Sur y Norte, locales de destino en zonas como Ancón y La Punta, y sedes urbanas en Lima.

Asimismo, las ventas de los locales de playa y carretera tienen un componente estacional y suelen aumentar durante el verano y los feriados largos, cuando crece el tránsito hacia los balnearios. En esa línea, Delibakery proyecta cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 10% frente al año anterior.