Según el referido estudio, el 53% de los trabajadores peruanos expresa sentirse frustrado por no haber alcanzado sus sueños laborales. Por otro lado, el 41% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones ; y el 5% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

¿Los peruanos lograron conseguir el trabajo de su sueño? El estudio reveló que el 62% de las personas trabajadoras no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, mientras que el 38% si se desempeña laboralmente con lo que soñaba en su infancia. En este contexto, el 80% de los talentos cambiaría su actual ocupación si tuviera la oportunidad; mientras que el 20% prefiere mantener su situación actual .

“El estudio destaca una tendencia significativa en el ámbito laboral y dicha situación no es exclusiva de Perú, ya que se observa una tendencia similar en otros países de la región” , explicó Miguel Bechara, director comercial en Bumeran Perú.

Por ejemplo, Argentina cuenta con el mayor porcentaje de talentos que no trabajan de lo que soñaban (76%). Le siguen Chile y Panamá con el 75%; Ecuador con el 69%; y Perú con el 62%.

Trabajadores peruanos no ejercen su profesión soñada

El estudio de Bumeran también reveló que en Perú, el 56% de talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez; mientras que el 44% no lo hizo. Sin embargo, el 63% de aquellos que siguieron estudios afines a su profesión soñada, no trabaja en un área relacionada con su formación.

Al respecto, Miguel Bachara, comentó que una de las razones por las que la mitad de los peruanos no trabaja en lo que soñaba podrían relacionarse con falta de oportunidades laborales en esos campos, cambios en sus intereses al crecer o factores económicos.

“Al enfrentarse a la realidad del mercado, muchos optan por carreras que ofrecen mayor estabilidad y mejor remuneración, lo que evidencia cómo las necesidades de las personas trabajadoras y el contexto laboral moldean las decisiones profesionales”, comentó a Diario Gestión.

Pese a no ejercer su profesión soñada, una parte de ellos (30%) se sienten al menos agradecidos por tener empleo aunque no sea en su área de formación o profesión soñada. En cambio, otros encuestados admiten sentirse insatisfechos (23%) pero tratan de enfocarse en cómo su actual trabajo puede aportar a su desarrollo profesional .

“El 20% experimenta frustración por no ejercer en lo que soñó; y el 19% mantiene la esperanza, viendo su trabajo actual como una oportunidad para explorar nuevas áreas y ampliar sus horizontes” , agregó Bechara.

¿Qué es lo que soñaban estudiar en la infancia?

El representante de Bumeran explicó que, en el caso de los hombres, el 25% soñaba con ser ingeniero; el 10% con convertirse en médico; el 7% deseaba ser cantante; y otro 7% aspiraba a ser futbolista. Sin embargo, hoy se dedican a trabajar como ingeniero (32%), vendedor (26%), cajero (10%) y profesor (8%).

En tanto las mujeres, el 15% soñaba en su niñez con ser ingeniera; el 12% con convertirse en médica; el 9% deseaba ser veterinaria; el 8% quería ser profesora; y otro 8% soñaba con ser diseñadora. Actualmente, el 32% trabaja como ingeniero; el 26% como vendedor; el 10% como cajero; y el 8% como profesor .

¿Cuál es el trabajo que sueña la generación Z? El estudio reveló que la mayoría respondió ser influencer (43%) y en menor medida ser ingeniero (13%), youtuber (12%), futbolista (8%), artista (6%), médico (4%), modelo (3%), entre otros.

Por otro lado, el mismo hace referencia a la insatisfacción laboral en los colaboradores. Y es que el 72% de las personas trabajadoras afirma no sentirse conforme con su empleo actual.

“Los resultados muestran que quienes odian o no les gusta su trabajo citan las siguientes razones: el 25% dice que no les gusta su lugar de trabajo, otro 25% considera que su sueldo no es suficiente, el 16% señala que no es el trabajo ideal para ellos, el 13% afirma que no disfrutan lo que hacen, el 12% siente que no contribuye a la organización ni a la sociedad, y el 9% nunca imaginó trabajar en algo así”, resaltó Bechara.

Ficha Técnica:

Período en el que se realizó el estudio: Del 02 a 12 de setiembre de 2024

Muestra: 639 trabajadores en Perú

Edad: entre 18 a 50 años

