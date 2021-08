Empresas asiáticas, principalmente de Japón, Taiwán y Corea, vienen mostrado interés en adquirir café peruano con sello de ‘Comercio Justo’ o Fairtrade, señaló el Secretario técnico de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo (CNCJ-Perú), Luis Suarez.

Cuando un producto lleva el Sello de Certificación de Comercio Justo significa que los productores y comerciantes han cumplido con los criterios destinados a corregir el desequilibrio de poder en las relaciones comerciales, la inestabilidad de los mercados y las injusticias del comercio convencional.

En ese sentido, Suárez explica a Gestión.pe que el café convencional tiene un precio de US$ 140 por quintal; al tener una certificación orgánica (sin químicos) el precio se eleva en US$ 30 y al tener sello de Comercio Justo se incrementa en otros US$ 20, por lo que el precio final del grano verde con sello Fairtrade asciende a US$ 190 por quintal.

“Obviamente son costos adicionales (lograr el sello), pero estos redundan en precios altos que pagan el mercado. (…) Japón y Corea están consumiendo café y están exigiendo café de alta calidad y ellos pagarían más incluso sobre este precio”, sostuvo.

Detalló que en el país hay unas 209 cooperativas y asociaciones cafetaleras con sello ‘Comercio Justo’, representados en 60,000 familias productoras, que aplican buenas prácticas agrícolas, sociales y de protección al medio ambiente.

En busca del mejor café

Suárez señaló que a fin de seguir impulsando el café peruano de calidad con esta certificación se realizan concursos para seleccionar los mejores granos, a fin que estos puedan ser presentados ante los compradores internacionales.

En esa línea, compradores de café asiáticos se encuentran a la expectativa de conocer los resultados finales del Concurso Taza Dorada Perú 2021, actividad que se realiza en medio de las celebraciones por el Día del Café Peruano (26 de agosto).

Al respecto, Weyen Hsu, fundador de Oko Green, la principal empresa de productos solidarios de Taiwán, destacó la calidad del grano aromático peruano y mostró su deseo por degustar alguno de los lotes ganadores.

Por su parte, Henry K, de Kamsong International - Corea, una de las más grandes compañías tostadoras de café en ese país y comprador de café verde de Comercio Justo, reconoció el esfuerzo de los que cultivan y cosechan en las plantaciones de café en Perú.

“El mercado asiático ya venía comprando café peruano y lo que se busca es profundizar esa compra. Hay organizaciones que ya han establecido relaciones con algunos comercios asiáticos, pero en bajo volumen. Hay interés por parte de ellos, porque también organizan ferias. Entonces hay espacio donde presentar estos cafés peruanos y por eso se hacen este tipo de concursos, para ganar esos mercados porque ellos quieren café de calidad”, sostuvo.

Datos