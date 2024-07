El ejecutivo publicó la modificación de la Ley de teletrabajo, la cual prohíbe realizar actividades domésticas y otras medidas, ahora señala que los trabajadores no pueden abandonar el lugar físico donde trabajan virtualmente. Además se agregaron otros cambios, entre ellos, no se le podrá descontar las horas no trabajadas al colaborador que se le vaya la luz. (Video: América TV)