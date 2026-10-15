El Premio Comunika anunció a los 45 finalistas de su segunda edición, seleccionados en 12 categorías que reconocen casos destacados de comunicación estratégica en el Perú, desde la gestión corporativa y de crisis hasta la sostenibilidad y la comunicación digital.

La competencia entra en su etapa final, que culminará con la elección de los ganadores y una ceremonia que reunirá a representantes de empresas, agencias y profesionales del sector.

Este 15 de octubre, el Jurado Especial se reunirá para elegir al ganador del Gran Premio Comunika a la Mejor Campaña de la edición 2026.

Una iniciativa que reúne al sector de la comunicación

El Premio Comunika busca promover la profesionalización de la comunicación y reconocer su contribución estratégica al desarrollo de las organizaciones.

Para ello, evalúa los casos a partir de tres criterios: idea estratégica, ejecución y resultados, con énfasis en la capacidad de demostrar el impacto de las iniciativas en los objetivos organizacionales.

Cabe precisar que la segunda edición del Premio Comunika es impulsada por el Observatorio de Imagen y Comunicación (OBICOM), en coorganización con la Universidad de Lima.

La iniciativa cuenta con el respaldo de GERENS Escuela de Postgrado, Preciso y Minsur, así como de la Asociación DIRCOM de España. Diario Gestión participa como media partner oficial.

“La Noche de la Comunicación” marcará el cierre de la edición 2026

La ceremonia del 28 de octubre reunirá a los finalistas, representantes de las organizaciones participantes, profesionales del sector y miembros de la comunidad vinculada a la comunicación estratégica.

Con esta segunda edición, el Premio Comunika busca consolidar un espacio que contribuya a visibilizar buenas prácticas, compartir aprendizajes y fortalecer el reconocimiento de la comunicación como una función estratégica para las empresas e instituciones del país.

La relación completa de los finalistas de la edición 2026 puede consultarse en www.comunika.pe.