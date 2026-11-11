Skydance, la empresa creada tras la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery informó sobre la salida de James Gunn y Peter Safran, los artífices del relanzamiento de Superman a la pantalla gigante.

“Dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo”, agregaron desde la firma de Hollywood.

Vale acotar que ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del universo cinematográfico de Marvel.

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Latcham asumirá el rol de presidente y director creativo de DC Studios desde el 1 de diciembre próximo.

“James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos”, añadieron desde Skydance.

En su estadía en DC Studios, Gunn y Safran reorganizaron el universo cinematográfico y televisivo bajo un mismo criterio creativo, con producciones como Superman, Clayface y la secuela Man of Tomorrow del hombre de acero.

Además, sentaron las bases para proyectos como los Jóvenes Titanes y Batman: the Brave and the Bold.

Con información de EFE.