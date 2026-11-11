James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como directores ejecutivos de DC Studios. (Foto: Valerie Macon / AFP)
James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como directores ejecutivos de DC Studios. (Foto: Valerie Macon / AFP)
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Redacción Gestión
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Skydance, la empresa creada tras la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery informó sobre la salida de James Gunn y Peter Safran, los artífices del relanzamiento de Superman a la pantalla gigante.

“Dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo”, agregaron desde la firma de Hollywood.

Vale acotar que ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del universo cinematográfico de Marvel.

Latcham asumirá el rol de presidente y director creativo de DC Studios desde el 1 de diciembre próximo.

“James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos”, añadieron desde Skydance.

En su estadía en DC Studios, Gunn y Safran reorganizaron el universo cinematográfico y televisivo bajo un mismo criterio creativo, con producciones como Superman, Clayface y la secuela Man of Tomorrow del hombre de acero.

Además, sentaron las bases para proyectos como los Jóvenes Titanes y Batman: the Brave and the Bold.

Con información de EFE.

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