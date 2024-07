Llegué a este restaurante por una invitación, un poco descreída en que el resultado fuese a ser bueno con tanta pega para el cocinero: menos proteína animal, el gluten fuera del escenario, azúcares refinados desterrados; todas eran para mí las consignas para un desastre gastronómico. Pero me equivoqué. Esperaba poder redactar una nota que registrara una oferta amable para los seguidores de dietas keto o veganas, ya sea por moda o por salud, pero me encontré con algo que no me esperaba: comida sabrosa.

La arquitectura del restaurante es pieza clave para conocer a Limaná. Elaborado por el estudio Barclay&Crousse, el restaurante tiene espacios con diferentes atmósferas que nos invitan a disfrutar la comida de diferentes maneras, con un extraordinario manejo de la luz. Solo el espacio es digno de ser apreciado. La filosofía del lugar nace con la consigna de contribuir a mejorar la salud de las personas, promover el bienestar animal (no hay carne vacuna ni pollo) y cuidar el planeta.

Todo esto en una propuesta rica, sana, consciente y natural. Para ello el restaurante se nutre solo de ingredientes libres de pesticidas. Trabajan con insumos de su propio huerto o de proveedores orgánicos seleccionados. También trabajan con pescadores artesanales responsables. Además, practican el comercio justo y compran directamente a productores locales. Pero hablemos de su comida.

LEA TAMBIÉN: Restaurante Statera se renueva con sabores familiares y cercanos

Comenzamos con unas gyozas rellenas de hongos y vegetales con salsa ponzu. Elaboradas con masa sin gluten, tienen un sabor equilibrado. Los hongos sustituyen muy bien a la carne, en sabor y textura. Pedimos un carpaccio de corvina que llega sobre un espejo de leche de almendras, con láminas de uva verde y castañas caramelizadas. Un plato delicado y original que no encubre la frescura del pescado ni su suave sabor. Sus brochetas de paiche son tiernas y sabrosas. Se sirven sobre un arroz con cúrcuma en concolón, con ají dulce, plátano crocante, puré de cocona y chalaquita criolla. Un plato bien logrado al que no le hace falta nada. Nos cuenta nuestro camarero que, el paiche que utilizan se cría en la selva, en el mismo río, con una técnica que limita el espacio donde se desarrolla, pero sin sacarlo de su hábitat.

Carpaccio de corvina. (Foto: Limaná)

Los Garbanzos thai componen el plato mejor logrado. Tiernos y sabrosos, son preparados con curry, crema de coco y hierba luisa. También, probamos los Tortellini de queso de cabra, de buen tamaño y con generoso relleno, vienen en una delicada salsa de pimientos. Para otra ocasión, se quedan como pendientes, su chupe de corvina y las lentejas con hortalizas. Para terminar el almuerzo, escogimos la Pishcota: un sorbete de copoazú con crumble de almendras, crocante de plátano, salsa de maracuyá y espuma de tapioca. Una clara demostración de su alta repostería.

Torrtellini. (Foto: Limaná)

No se vaya sin pasar por su pastelería, donde podrá encontrar delicias como la tartaleta de arándanos, un quiche de poros o de tomate, trufas de chocolate o galletas de pistacho. Cabe resaltar, que tienen una extraordinaria selección de vinos orgánicos y un buen repertorio de mocktails. Todo para pasarla bien y comer rico sin culpa alguna.

LE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Marissa Chiappe Estudió Administración de empresas en la U. de Piura. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo editorial, en los que ha escrito para medios como Revista G de Gestión, Gestión, El Comercio, Semana Económica, El Trinche, Revista Macondo (Barcelona), Cosas, Revista J, entre otros. Tiene una maestría de Escritura Creativa en la PUCP.