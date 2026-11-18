Cumplir 25 años en el sector inmobiliario peruano representa mucho más que una trayectoria empresarial. Es el resultado de la confianza de miles de familias que han hecho realidad el sueño de tener un hogar propio.

Como parte de esta celebración, la inmobiliaria ha lanzado una campaña especial de aniversario que permitirá a sus compradores participar en el sorteo de un departamento adicional o un bono de S/250,000 soles, una iniciativa que busca agradecer la confianza depositada en la compañía durante estos 25 años.

Una trayectoria que respalda su crecimiento

Desde el inicio de sus operaciones en 2001, Lider Grupo Constructor ha mantenido una apuesta por el desarrollo de proyectos inmobiliarios que respondan a las necesidades de distintos perfiles de compradores.

Actualmente, cuenta con presencia en distritos de Lima como Barranco, Cercado de Lima, Los Olivos, Comas y Santa Anita, así como en Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.

Su portafolio incluye proyectos como Oasis Condominio Club, Living Residencia Club, Atreo Apartments y Gran Olivo, Los Parques Condominio Club entre otros desarrollos.

Más allá de la construcción de viviendas, la empresa impulsa iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de sus residentes. A través de CAMI, su programa de acompañamiento comunitario, promueve la integración, la buena convivencia y el bienestar de las familias después de recibir sus hogares.

Nuevos proyectos y grandes metas para el futuro

El aniversario encuentra a Lider Grupo Constructor en una etapa de crecimiento, en un mercado inmobiliario que mantiene oportunidades de desarrollo.

Según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), entre enero y septiembre de 2026 se comercializaron 23.626 viviendas nuevas en Lima Metropolitana y Callao, un incremento del 26 % respecto al mismo periodo de 2025.

En este contexto, Lider proyecta cerrar el año con ventas por US$ 100 millones y la colocación de 1.000 unidades inmobiliarias. Asimismo, contempla iniciar la comercialización de tres nuevos proyectos en Lima durante el próximo año.

Con 25 años de experiencia y miles de familias que ya confiaron en sus proyectos, Lider Grupo Constructor reafirma su compromiso de seguir desarrollando espacios para vivir y construir nuevas historias.

Los interesados en conocer los proyectos participantes, así como los términos y condiciones del sorteo aniversario, pueden visitar www.lider.com.pe.

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