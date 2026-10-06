Implementos Perú, bajo el concepto “El Supermercado del Transporte”, inaugurará este 6 de octubre su tienda N.° 13, ubicada en la Av. Argentina N.° 4090, Callao, uno de los principales ejes logísticos e industriales del país.

La apertura de la tienda N.° 13 forma parte de una estrategia de expansión y crecimiento trazado para los próximos cinco años y busca acercar su propuesta a transportistas, empresas de carga, operadores logísticos, talleres y flotas que operan en una de las zonas de mayor movimiento de transporte pesado del Perú.

Una propuesta diseñada alrededor del transporte

La tienda operará bajo el concepto “El Supermercado del Transporte”, concentrando en un solo lugar una amplia oferta de repuestos, insumos, accesorios y soluciones para tractocamiones americanos, europeos y asiáticos, camiones, remolques, semirremolques, carretas de carga, tráileres y furgones.

La propuesta combina variedad, disponibilidad, asesoría especializada y cercanía para resolver uno de los principales desafíos del sector: reducir el tiempo que transportistas y empresas destinan a encontrar los productos necesarios para mantener sus unidades operativas.

“Nuestra expansión responde a una estrategia muy concreta: estar donde opera el transporte y reducir el tiempo que nuestros clientes destinan a encontrar los productos que necesitan. Callao es un punto estratégico por su relevancia logística e industrial, y esta apertura es parte de un plan de crecimiento que continuará con tres nuevas tiendas en los próximos meses”, señaló la Gerencia General de Implementos Perú.

La expansión no se detiene

La apertura de la tienda N.° 13 forma parte de una estrategia de crecimiento de largo plazo. Implementos Perú ya trabaja en la preparación de tres tiendas adicionales en ubicaciones estratégicas del país, con las que continuará ampliando su cobertura y presencia en los principales corredores de transporte.

La expansión se sustenta en una visión que combina cobertura, especialización, disponibilidad de productos y cercanía, con el objetivo de acompañar a un sector fundamental para la economía peruana y contribuir a la continuidad de sus operaciones.

Sobre Implementos Perú

Implementos Perú es una cadena especializada en la comercialización de repuestos, insumos, accesorios y soluciones para el transporte pesado. Bajo el concepto “El Supermercado del Transporte”, atiende a transportistas, empresas, flotas, talleres y profesionales del sector. La compañía forma parte de una red que alcanza 46 tiendas a nivel internacional y continúa desarrollando su plan de expansión en el mercado peruano.

IMPLEMENTOS, EL SUPERMERCADO DEL TRANSPORTE

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