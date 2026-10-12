Tras más de seis décadas en Perú, Cassinelli e Hipermercado Cerámico inician una etapa de transformación. Bajo el liderazgo de Carlos Yparraguire Vera, la compañía ejecuta una estrategia de tres años para fortalecer sus marcas: Cassinelli, enfocada en inspiración y tendencias, e Hipermercado Cerámico, en eficiencia y valor. El objetivo es crecer más de 50% en ingresos y consolidar una organización ágil, eficiente y preparada para un crecimiento sostenible.

Cassinelli e Hipermercado Cerámico tienen más de 60 años en el mercado peruano. ¿Qué nueva etapa quiere construir?

Cuando asumí la compañía, encontré dos activos con un enorme potencial: Cassinelli, una marca con más de 60 años de liderazgo, e Hipermercado Cerámico, una marca con una gran oportunidad de consolidar su posicionamiento. Nuestra principal conclusión fue que un mercado cada vez más diverso y competitivo no requiere una única propuesta de valor, sino formatos complementarios. Por ello, estamos fortaleciendo el rol de cada marca: Cassinelli como referente en inspiración, asesoría experta y variedad, e Hipermercado Cerámico como la mejor alternativa para quienes priorizan eficiencia y valor en sus proyectos. De esta manera, estamos construyendo un portafolio de formatos complementarios que nos permita ampliar nuestra cobertura de clientes, crecer de manera rentable y desarrollar las capacidades necesarias para seguir siendo relevantes durante las próximas décadas, manteniendo siempre al cliente en el centro de nuestras decisiones.

Han definido una estrategia a tres años. ¿Dónde quiere estar Cassinelli e Hipermercado Cerámico al finalizar ese periodo?

Queremos consolidarnos como referentes en acabados para la construcción en el Perú, con dos marcas complementarias que respondan a distintos intereses y necesidades de compra. Buscamos llegar a más hogares, profesionales y empresas, ganando relevancia y creciendo más del 50% en ingresos de manera rentable y sostenible. Más allá de las cifras, nuestra aspiración es construir una compañía cada vez más sólida, cercana al cliente y preparada para sostener su crecimiento durante los próximos años.

¿Qué capacidades necesita construir Cassinelli e Hipermercado Cerámico para ejecutar esta estrategia?

Estamos construyendo, con mucha intención e intensidad, capacidades para que nuestro talento sea uno de los principales pilares por los cuales crezca la compañía. Queremos desarrollar equipos de alto desempeño. Buscamos también consolidar una cultura más ágil, colaborativa y que esté orientada al cliente, además de incorporar mejores procesos, tecnología e información para tomar decisiones.

Y por último, desarrollar disciplina en la ejecución que nos permita convertir la estrategia en resultados de forma consistente, siendo además flexibles. Percibimos que los clientes en cada ciudad y en cada uno de nuestros formatos de tienda tienen comportamientos distintos para un mismo motivo de compra, entonces probamos muy rápido soluciones ágiles que luego fortalecemos.

“ Cuando el cliente te prefiere, cuando tus colaboradores están orgullosos y cuando el mercado te identifica exactamente por quién eres, los resultados son una consecuencia. Carlos Yparraguirre Vera

CEO de Cassinelli e Hipermercado Cerámico

¿Cuáles son las principales palancas que explicarán ese crecimiento?

Tenemos cuatro palancas. La primera es mejorar nuestra propuesta de valor para responder mejor a las necesidades del cliente, a través de un portafolio relevante, mayor disponibilidad y una mejor experiencia de compra. La segunda, construir una operación más eficiente. La tercera es desarrollar nuevas capacidades, incorporando talento y apoyándonos en tecnología y mejores procesos para tomar decisiones. Y la cuarta, clave y más gradual, es fortalecer una cultura de ejecución, con capacidad para implementar la estrategia y ajustarla según la respuesta del cliente.

¿Qué inversiones acompañarán esta nueva etapa?

Nuestra prioridad es fortalecer la competitividad a largo plazo mediante talento, tecnología, procesos y evolución de tiendas. Diseñamos formatos modelo para Cassinelli e Hipermercado Cerámico, buscando estandarizar propuestas diferenciadas, operar con mayor eficiencia y contar con formatos rentables y replicables. A partir de ello evaluaremos nuevas aperturas, remodelaciones y oportunidades de expansión.

¿Qué peso tendrán el canal digital y Proyecta, su división B2B, en el crecimiento de los próximos años?

Ambos canales son pilares del crecimiento, con roles complementarios. El canal digital permite acompañar al cliente durante todo el proceso de compra y viene duplicando sus ventas en lo que va del año. Por su parte, estamos redefiniendo Proyecta para robustecer el canal y fortalecer relaciones de largo plazo con constructoras, desarrolladoras e instituciones, ofreciendo soluciones de valor, confianza y mayor cercanía.

Imaginando un escenario a tres años, ¿qué tendría que haber ocurrido entonces para que la transformación haya sido exitosa?

Me gustaría que cada vez que un cliente piense en proyectos de acabados, piense en nosotros como su primera opción por brindarles la mejor experiencia, que nuestros más de 800 colaboradores se sientan orgullosos de lo que construimos y que el mercado reconozca a Cassinelli e Hipermercado Cerámico como marcas cercanas, relevantes y en crecimiento.