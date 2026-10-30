El Complejo Deportivo Pedro Huillca, ubicado en el distrito de El Agustino, pasó de ser un espacio abandonado y asociado a problemas de inseguridad a convertirse en un lugar destinado a la actividad deportiva y al encuentro de los vecinos. La recuperación de este recinto fue una de las experiencias que Caja Huancayo presentó a una delegación de representantes de la banca internacional reunida en Lima.

La visita se realizó en el marco de las reuniones estatutarias 2026 del World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), que congregó a líderes de instituciones financieras de distintos países. Más allá de la agenda institucional, el encuentro permitió mostrar una experiencia local que pone en el centro el uso comunitario de los espacios públicos.

“Gracias al esfuerzo de Caja Huancayo y sus colaboradores, pudimos recuperarlo y ponerlo a disposición de los jóvenes, los niños y toda la población de El Agustino”, señaló Felipe Atoche Castillo, presidente del directorio de Caja Huancayo. El directivo explicó que la visita también busca propiciar un intercambio de experiencias que contribuya a fortalecer iniciativas en beneficio de las poblaciones que más lo necesitan.

COOPERACIÓN COMO IMPACTO SOCIAL

Para Jorge Solís Espinoza, director de Caja Huancayo, la prevención de la delincuencia no pasa únicamente por las medidas de seguridad, sino también por generar oportunidades de desarrollo para los jóvenes. En esa línea, la entidad busca explorar sinergias con otras organizaciones para ampliar el alcance de sus acciones sociales.

La mirada coincide con el enfoque que Peter Simon, CEO del WSBI, atribuye a las cajas de ahorro: contribuir al desarrollo de las comunidades y acompañar a pequeños negocios que necesitan respaldo para crecer. Durante su intervención, Simon resumió esa necesidad con una frase: “Necesitamos más instituciones como Caja Huancayo”.

Las reuniones del WSBI incluyeron encuentros de sus órganos de gobierno y espacios para compartir experiencias entre entidades financieras. La agenda también contempló visitas institucionales y culturales en localidades de Junín, del 29 al 30 de octubre, así como oportunidades de colaboración entre Caja Huancayo, la Fundación Caja Huancayo y otras instituciones.

La recuperación del complejo deportivo refleja cómo Caja Huancayo busca vincular su presencia en las comunidades con objetivos sociales. La entidad brinda más información sobre sus iniciativas y los beneficios que ofrece a la población a través de su página web www.cajahuancayo.com.pe.

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