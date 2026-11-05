En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, nos explica los alcances de la RTF 08265-13-2026, referida a la no deducibilidad de los gastos que provienen de una Matriz a una sucursal, jurisprudencia que ha generado revuelo en los foros tributarios, ya que desconoce la personería tributaria y la condición de contribuyente domiciliado de las sucursales, quienes solo tributan por fuente peruana.

Se analiza, de esta manera, la discordancia de la definición societaria de sucursal versus la tributaria.

Escuchemos este podcast para entender la situación que dicha RTF ha generado y nuestros argumentos de defensa frente al hecho de que la SUNAT pretenda aplicar este fallo en sus fiscalizaciones de gastos en las sucursales.

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