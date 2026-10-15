A CUIDARSE DE LA APLICACIÓN DE LA TASA ADICIONAL DEL IR / Consultorio Tributario
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Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, revisa los alcances de la aplicación de la llamada “Tasa Adicional del IR” del 5%, en razón de disposiciones de la renta hacia los accionistas de una empresa.

Escuchemos este relevante podcast, para tener en cuenta una serie de RTFs importantes que señalan, por ejemplo, un aspecto crucial en las fiscalizaciones: no todo reparo genera la aplicación automática de una Tasa Adicional, pues se debe probar claramente que el dinero fue a parar a manos de los accionistas de la empresa.

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