Pedro Hernández Chávez, presidente del Tribunal Constitucional, solicitó al Senado iniciar el proceso de elección de nuevos magistrados. Foto: TC.
Pedro Hernández Chávez, presidente del Tribunal Constitucional, solicitó al Senado iniciar el proceso de elección de nuevos magistrados. Foto: TC.
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Redacción Gestión
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El , solicitó al titular del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, , cuyos mandatos culminarán en mayo de 2027.

La solicitud fue formalizada mediante el oficio N.° 161-2026-P/TC, remitido a la Presidencia del Senado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley N.° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Esta norma dispone que se comunique anticipadamente la proximidad del vencimiento de los nombramientos de los magistrados.

De acuerdo con el documento, los mandatos de Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga y César Ochoa Cardich vencen el 13 de mayo de 2027. En tanto, el periodo de Manuel Monteagudo Valdez culminará el 18 de mayo de ese mismo año.

Pedro Hernández Chávez, presidente del Tribunal Constitucional, solicitó al Senado iniciar el proceso de elección de nuevos magistrados. Foto: TC.
Pedro Hernández Chávez, presidente del Tribunal Constitucional, solicitó al Senado iniciar el proceso de elección de nuevos magistrados. Foto: TC.

Asimismo, conforme al artículo 201 de la Constitución y al artículo 9 de la Ley N.° 28301, los integrantes del Tribunal Constitucional son elegidos por un periodo de cinco años y no pueden ser reelegidos de manera inmediata.

En ese contexto, Hernández Chávez planteó la necesidad de activar con anticipación el procedimiento para seleccionar a los nuevos integrantes del TC, con el objetivo de asegurar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de la justicia constitucional.

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