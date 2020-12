La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, consideró este jueves que no se puede utilizar el “enfrentamiento” con el Congreso de la República, como una forma de hacer política en un contexto como el actual.

“No podemos, en un contexto como el que vivimos, de pandemia, de reactivación económica -pero de una reactivación que nos está costando porque seguimos conviviendo con la pandemia-, a punto de tener elecciones, y además, de cumplir 200 años como República, no podemos seguir utilizando el enfrentamiento como un método de hacer política. Creo que hemos hecho sintonía con varios actores políticos hoy, en esta ruta”, afirmó en entrevista con Canal N.

Esta tarde, con 111 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Violeta Bermúdez, quien expuso las principales medidas de su gestión.

La primera ministra consideró que su presentación ante el pleno ha permitido invitar al Congreso de la República a tener una relación “más concertada, dialogada”, con discrepancias, pero “colaborando desde el rol” que a cada poder del Estado le corresponde.

“Finalmente, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen un rol que cumplir para resolver los problemas de la ciudadanía y lo que nos ha dado mucho optimismo, aunque yo soy optimista por naturaleza, me ha dado mucho optimismo escuchar a muchos congresistas en sus intervenciones el asentir que es necesario que nos pongamos de acuerdo, que tengamos otro tipo de práctica política también con el objetivo de satisfacer las obligaciones que tenemos como poderes públicos, pero sobre todo, poderes públicos enfocados en las personas”, aseveró.

Bermúdez señaló que los encuentros que mantuvo con diferentes bancadas parlamentarias durante la semana, antes del pedido de confianza, fueron una experiencia “bastante positiva” porque le permitió conocer las demandas de algunas regiones.

“Yo he tenido una buena experiencia en mis reuniones previas con las diferentes bancadas […] Mi experiencia ha sido bastante positiva por varias razones, creo que ha sido una oportunidad también para escuchar cuáles son las demandas concretas, las preocupaciones concretas que traen de los territorios que representan [los legisladores]”, dijo.

Asimismo, descartó que se haya condicionado el voto de confianza por la salida del exministro del Interior Rubén Vargas, quien recibió cuestionamiento del Parlamento por el pase a retiro de 18 generales de la Policía Nacional y la designación de César Cervantes como comandante general de dicha institución. El último miércoles presentó su renuncia al cargo y fue reemplazado por el general (r) PNP Cluber Aliaga.

“A nosotros nadie nos ha condicionado un voto, de hecho, yo en la mañana salí de casa pensando que en la tarde podría regresar sin la investidura porque uno no sabe, yo no he tenido ningún condicionamiento para recibir o no el apoyo. Sí he tenido manifestaciones de apoyo previo y han sido públicas”, indicó.

“El ministro [sic], yo diría que ha tenido la generosidad de evaluar cómo estaba el contexto unos días antes de nuestra presentación y prefirió, voluntariamente, dar un paso al costado porque sentía que su presencia de repente perturbaba los resultados que podríamos tener en el voto de investidura”, agregó.