El congresista de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, quedó fuera de su propio partido político. Así lo decidió la Primera Sala del Tribunal Nacional de Disciplina de dicha agrupación, que resolvió por unanimidad expulsarlo de sus filas por haber trasgredido sus normas estatutarias, reglamentarias, así como su Código de Ética.

En el documento, que lleva la firma de los dirigentes Luis Simeon Hurtado, Rodolfo Gonzáles Chura y Frida Heredia Alva, se concluyó que el legislador incurrió en “actos de traición” al partido, por lo que correspondía aplicarle la máxima sanción prevista, es decir, la expulsión.

Entre los motivos que fundamentaron la decisión de dicho tribunal destacan los diversos reportajes periodísticos que sindican a Espinoza como integrante del grupo denominado ‘Los Niños’, así como la denuncia periodística en la que se le responsabiliza por presuntamente obligar a sus trabajadores a recoger firmas para la inscripción de su nuevo partido político, “Adelante Áncash”.

Se resaltó el testimonio que dio la encarcelada empresaria Sada Goray, quien reveló que uno de sus allegados le había entregado S/ 1′000,000 al congresista por la adecuación de una ley vinculada al sector Producción.

También se hizo hincapié en un presunto cobro de cupos de S/3,000 a funcionarios para que sean designados en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), institución adscrita al Ministerio de Vivienda.

Minimiza la decisión

En diálogo con Canal N, el legislador minimizó la decisión tomada por el tribunal de disciplina de su partido y aseguró que dicha medida será anulada porque, a su juicio, “carece de fundamentos reales y concretos”.

“En realidad, esa resolución a mí no me sorprende ni me preocupa. No olviden que en año y medio han admitido alrededor de siete resoluciones de expulsión, no solo contra mi sino contra otros militantes”, sostuvo tras precisar que, a pesar de esta decisión, no abandonará su bancada.

Añadió que la medida dictada en su contra es un hecho mediático porque hay un “direccionamiento en su contra”, por lo que consideró que no procedería en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“Hay un interés que salga del partido pero no encontraron las formas legales para hacerlo, así que sacan su resolución sin fundamento la cual estoy seguro que podré desestimar en cualquier instancia del Poder Judicial. Es más, estoy seguro que esa resolución de expulsión no va a proceder en el Registro de Organizaciones Políticas”, manifestó.

