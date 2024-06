¿Cómo gana el intermediario si no cobra una comisión a su cliente? Puede hacerlo, en primer lugar, a través de un sistema que en español se traduciría como pago por flujo de pedidos (payment for order flow). Según Investopedia.com, esto consiste en dirigir las órdenes del usuario a través de un creador del mercado (market maker), quien finalmente realiza las transacciones.

El market maker compensa a la plataforma, por ejemplo, pagando una fracción de centavo de dólar por acción. Así, la retribución puede ser significativa si nos referimos a una gran cantidad de órdenes.

El creador de mercado es una entidad que asume el compromiso de aportar liquidez al sistema. Para ello, compra y vende activos con el fin de mantener una cierta cantidad de cada valor en su cartera. El objetivo es que siempre pueda disponer de los títulos para su negociación.

Otra forma en la que una plataforma pueda ganar dinero sin cobrar comisiones es ofreciendo una suscripción exclusiva. Mediante este tipo de servicio, los clientes pagan un adicional para acceder a determinados beneficios.

La plataforma también puede generar ingresos netos por intereses (ingresos por intereses menos gastos por intereses) en transacciones de préstamo de valores.

El préstamo de valores es una operación mediante la cual el prestamista (que en este caso sería la plataforma) transfiere acciones a un inversionista por un tiempo determinado. Al vencimiento, el prestatario devuelve los valores más un interés, que corresponden a la ganancia del acreedor.

Robinhood es una conocida plataforma que viene aplicando las estrategias mencionadas, así como otras más. Además, lanzó su primera tarjeta de crédito este año. Así, podrá generar más ingresos.

Robinhood cobra tarifas de actividad comercial, tarifas regulatorias de opciones y tarifas de compensación, todas ellas fijadas por ley. Sin embargo, no cobra ninguna comisión por negociar valores y opciones listadas en EE.UU. o en el mercado no regulado (Over the Counter), incluidos los ETF.