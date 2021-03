La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que su bancada debió “poner hielo” en el caso de la censura del exministro de Educación Jaime Saavedra y del expresidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En entrevista con Canal N, aclaró que una censura en el Congreso no significa una acusación penal o ética contra un ministro de Estado, sino una “responsabilidad política” sobre determinados hechos.

“Una censura en el Congreso de la República de ninguna manera significa una acusación penal o ética al ministro que está de turno, es señalar una responsabilidad política sobre hechos, manejos o no manejos en el caso de la cartera específica”, expresó.

“Había varios cuestionamientos que se habían ido acumulando con respecto al señor Saavedra, a quien yo conozco. Lo he conocido en el Banco Mundial, me parece un hombre honesto, que ha logrado un prestigio en las instituciones internacionales donde ha trabajado”, añadió.

En ese sentido, Fujimori Higuchi remarcó que los cuestionamientos políticos “estaban allí” y que existían denuncias periodísticas por malos manejos en la adquisición de computadoras en el Minedu. “Todo eso fue acumulando para llegar finalmente a esa decisión”, acotó.

Cabe indicar que Jaime Saavedra fue censurado por el Congreso en diciembre del 2016 con 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Era el único ministro de Ollanta Humala (2011-2016) que permanecía en el gabinete formado por PPK al inicio de su gobierno.

Al respecto, la lideresa del fujimorismo señaló que no solo se debió poner “paños fríos” no solo en el caso de Saavedra, sino también con el ex primer ministro Fernando Zavala, quien no recibió el voto de confianza contra una inminente moción de censura contra la ministra de Educación, Marilú Martens.

“Ahora viendo en retrospectiva, creo que se pudo poner paños fríos, sobre todo cuando el ex primer ministro Fernando Zavala se presentó a hacer una cuestión de confianza no por él. Creo que allí de nuestro lado debimos decir: ‘si él quiere venir a pechar, a pelearse, debemos de poner hielo’. Creo que de nuestro lado faltó eso. Todo eso desencadenó una serie de desencuentros adicionales”, enfatizó.

Como se recuerda, en setiembre del 2017, el Congreso negó el voto de confianza a Zavala. De los parlamentarios, 77 votaron contra la solicitud del entonces primer ministro de PPK, 22 lo respaldaron y 16 se abstuvieron.