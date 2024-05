Anoche se conoció que el juez José Antonio Dias Toffoli anuló los procesos impulsados por el juzgado de Curitiba contra el ex CEO de la empresa Odebrecht (hoy Novonor), Marcelo Odebrecht, como parte de la operación Lava Jato.

Además, suspendió todos los procesos que actualmente afronta el empresario brasileño.

No obstante, la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil no afectaría, en principio, los acuerdos de culpabilidad y colaboración eficaz firmados por Odebrecht con la justicia brasileña.

Este juez brasileño es el mismo que, el año pasado, ordenó anular todas las pruebas obtenidas a través de acuerdos de colaboración eficaz con la constructora brasileña, las cuáles afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países. La solicitud fue realizada por el exmandatario de dicha nación, Luis Inácio Lula Da Silva, quien llegó a pasar 580 días en prisión tras ser condenado en un proceso que después fue anulado y que se basaba, en parte, en pruebas ofrecidas por Odebrecht.

Además, a pedido de la defensa del expresidente Ollanta Humala, declaró como inválidas las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y MyWebDay B, que serían utilizadas como prueba, y prohibió a los exdirectivos de Odebrecht declarar en el juicio oral que afronta el exmandatario por el presunto delito de lavado de activos.

Precisamente, el exsuperintendente de dicha compañía en el Perú, Jorge Barata, se negó a participar en el juicio oral contra Humala al invocar este fallo judicial. Esto, a pesar de que firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público de nuestro país que lo obligaba a colaborar en toda diligencia.

¿Esta decisión judicial en Brasil tendrá algún impacto en el Perú?

Desde el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc que investiga este tema han asegurado que este fallo judicial emitido en Brasil no tendrá ningún impacto directo en el Perú y los juicios que se llevan a cabo, como por ejemplo, el que se sigue a Humala.

“De momento, no hay ninguna afectación. El señor Marcelo Odebrecht, efectivamente, es testigo, no es un colaborador eficaz y siempre ha presentado disposición a poder colaborar con el sistema de justicia del Perú”, indicó el coordinador de este equipo especial, Rafael Vela.

Si bien el fiscal reconoció que, ante el fenómeno de la politización de la justicia en Brasil, el sistema de cooperación internacional sí podría verse afectado con esta decisión, recalcó que eso “es un asunto que, de momento, no advertimos porque la cooperación se ha mantenido, digamos, dentro de lo que corresponde a las actuaciones de exejecutivos de Odebrecht, los que tienen un acuerdo de colaboración eficaz en el Perú”.

Precisamente, Vela recordó que mañana otro exejecutivo de Odebrecht, Carlos Nostre Junior, declarará en el juicio oral que afronta el expresidente Alejandro Toledo.

“En ese punto de vista es que pensamos que no va a haber ninguna afectación, también porque en el caso Humala Tasso los jueces han tomado una posición clara de que esos fallos judiciales de Brasil no tienen ningún grado de aplicabilidad directa en Perú”, aseveró.

Por su parte, la procuradora Silvana Carrión recordó que los procesos vinculados a Lava Jato no solamente se sostienen en las pruebas entregadas por el empresario brasileño y sus funcionarios, sino también en la evidencia proporcionada por otras empresas peruanas en colaboraciones eficaces y de otras personas naturales, por lo que descartó que el caso se vaya a caer, tal como se presume.

“No (se cae el caso). Tenemos prueba independiente a lo que la empresa Odebrecht ha venido entregando a la justicia peruana, independientemente de que la prueba ha sido impulsada bajo la norma procesal peruana y la decisión sobre la misma la tiene un juez peruano”, apuntó tras precisar que esto no afectará a los casos que se llevan en el país.

“De todas maneras habrá una incidencia”

Los abogados penalistas Carlos Caro y Katherine Ampuero tienen una postura distinta a la de los representantes del Ministerio Público y Procuraduría. Para ambos expertos, el fallo emitido por el juez Dias Toffoli en favor de Odebrecht si tendrá repercusiones directas en los casos que se llevan en el Perú.

“De todas maneras habrá una incidencia. El que tenga una incidencia no quiere decir que vaya a traer los procesos abajo o se vayan a declarar nulos. El que tenga incidencia quiere decir que las defensas de los investigados van a utilizar esa decisión tomada por el juez brasileño como argumento de defensa en las investigaciones y procesos a favor de sus patrocinados, acá en el Perú”, indicó a Gestión.

En ese sentido, añadió que, en su momento, los pedidos de los abogados serán debatidos y materia de controversia en los procesos de Lava Jato. “Nuestros jueces se van a tener que pronunciar sobre esos temas, por eso es que va a generar incidencia. Entonces, no podemos decir que no va a pasar nada”, acotó.

La también exprocuradora ad hoc para el caso Lava Jato indicó que, tras este fallo judicial, hay que ver cuál será el comportamiento que vayan a tener los testigos extranjeros propuestos por la Fiscalía, debido a que habría la posibilidad de que ya no cooperen.

Respecto al caso concreto de Marcelo Odebrecht, no descartó que ya no quiera ser testigo en el juicio oral que se le sigue a Humala y Toledo, así como en el próximo juicio oral que afrontará Keiko Fujimori por el caso Cocteles.

“Todo es posible, a un testigo no lo pueden obligar a declarar. Imagínate que ni siquiera al colaborador eficaz (Jorge Barata) lo han podido obligar a que declare, pese a todas las notificaciones que le han hecho y pese a que hay una sentencia de colaboración eficaz en el que este se comprometió a estar presente en todas las diligencias citadas por la autoridad judicial. Si el colaborador eficaz, pese a estar obligado, no se ha presentado, el testigo con mayor razón podría ausentarse”, advirtió.

Como se recuerda, el empresario brasileño, hasta el momento, ha declarado como testigo en los procesos que se siguen contra Toledo, Humala, Fujimori y el caso Gasoducto del sur. Esto, sin firmar ningún acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades de nuestro país.

Para Caro, la anulación de la condena contra Odebrecht “sí tendrá impacto en los procesos seguidos en el Perú”.

“Acá esto va a tener un impacto indirecto, porque va a debilitar el proceso, ya que todo el mundo va a decir que si en Brasil está pasando eso, los delatores están quedando libre y se anulan sus procesos, entonces, acá en Perú ya no van a querer colaborar. La colaboración eficaz se va a diluir, se va a hacer cada vez más débil, a lo estrictamente necesario”, sostuvo en Canal N.

Por ejemplo, citó el caso concreto que involucra a Fujimori. Recordó que la Fiscalía tomó como una prueba una anotación que hizo Odebrecht con el siguiente texto: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

“Pero si ahora sucede que Marcelo Odebrecht no tiene condena alguna, entonces, el dinero no estaría maculado, no existiría delito fuente y, como se sabe, sin camisa sucia no hay nada que lavar”, enfatizó.

Ante esta situación, advirtió que los abogados de los involucrados en el caso Cocteles podrían decir que los aportes que entregó Odebrecht “es plata limpia, porque el empresario ya no está condenado”, por lo que se podría caer la hipótesis de lavado de activos.

“Es un argumento que se puede utilizar en el proceso. Por eso digo, no hay una relación directa, pero debilita los procesos que se llevan en el Perú”, manifestó el penalista.

