El pasado jueves, el fiscal supremo Pablo Sánchez asumió de manera interina el cargo de titular del Ministerio Público en reemplazo de Patricia Benavides, quien recientemente fue suspendida por el plazo de seis meses tras afrontar un procedimiento disciplinario inmediato en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Sin embargo, mañana Sánchez tiene previsto ceder el puesto al otro fiscal habilitado que integra la Junta de Fiscales Supremos: Juan Carlos Villena Campana.

Como se recuerda, de los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos solo dos están habilitados: Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena. Las otras dos fiscales Zoraida Ávalos y Patricia Benavides no pueden ejercer el cargo. La primera fue inhabilitada por el Congreso, mientras que la segunda fue suspendida en el cargo por la JNJ.

En el caso de la fiscal suprema Delia Espinoza, fue enviada como representante de la junta ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); no obstante, ella solicitó su reincorporación a dicho organismo del Ministerio Público y se encuentra a la espera de una respuesta.

El perfil del nuevo fiscal de la Nación y sus antecedentes

Villena Campana tiene 56 años de edad y nació en la ciudad de Juliaca (Puno). Es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, lugar donde también estudió una maestría en Derecho Penal. Además, cursó un doctorado por la Universidad San Martín de Porres.

Ingresó al Ministerio Público en el año1994 como técnico en abogacía en una Fiscalía Penal de Arequipa. Posteriormente, entre 1995 al 2003, se desempeñó como fiscal de prevención del delito de dicha región y Huancavelica.

Juan Carlos Villena deberá evaluar si abre una investigación a Patricia Benavides. Fotos: Hugo Perez /@photo.gec

Al año siguiente se mudó al Distrito Fiscal de Ica, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Se desempeñó como fiscal superior penal y de familia, jefe de la Oficina Desconcertada de Control Interno y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de dicha región.

En el año 2022, la JNJ lo nombró en el cargo de fiscal supremo titular, junto a Benavides.

Precisamente, en su entrevista Villena ofreció unas declaraciones que podrían adelantar cuál será su relación con los medios de comunicación.

Ante la consulta del consejero Guillermo Thornberry sobre cuál debería ser la relación de los fiscales con la prensa, este respondió que los fiscales “no deben declarar a la prensa o, cuando sea estrictamente necesario, para hacer una precisión, una aclaración”.

“Quizás, incluso, es mejor sacarlo como una nota de prensa. Pero creo que salir a conferencias de prensa o hacer aclaraciones no es lo más prudente, sobre todo que a veces las noticias, cuando uno hace esa precisión, no sale como uno hubiera querido que se aclare. Creo que no es lo más prudente”, dijo en aquella oportunidad.

Si bien en su carrera no se le conocen polémicas o graves denuncias, Villena registra una sanción por parte de la ex Fiscalía Suprema de Control Interno a raíz de una celebración de su cumpleaños, que incluyó una serenata de mariachis, en el local de la Fiscalía de Ica.

En su momento, el fiscal señaló en su defensa que los trabajadores de la institución, sin consultarle, prepararon la sorpresa por su onomástico y negó que las labores se hayan visto interrumpidas por este acto.

“Se llegó a la conclusión que fue la jefa de imagen institucional la que había autorizado el ingreso de estos músicos y que los vigilantes habían juntado la puerta, según ellos en su concepto de seguridad, durante 5 minutos aproximadamente. También se determinó que no se habían suspendido las labores”, indicó por esos años.

Los retos que deberá afrontar

En cuanto a los retos que deberá afrontar una vez sea designado oficialmente en el cargo, Villena deberá decidir si abre una investigación preliminar o no a Benavides y a los congresistas que pudiera estar relacionados con la presunta organización criminal enquistada en su institución.

Hasta el momento, la Fiscalía abrió una investigación a los tres asesores de Benavides (Jaime Villanueva, Alberto Hurtado y Miguel Girao) al tratarse de personas no aforadas.

Juan Carlos Villena deberá evaluar si reincorpora a Marita Barreto en la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. (Foto: GEC)

Villena también tendrá que dar respuesta a la solicitud de Delia Espinoza, quien pidió su reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos. En caso de acoger su demanda, tendría que enviar al JNE un fiscal supremo provisional para que la reemplace.

Respecto a la fiscal Marita Barreto, que fue removida del equipo especial a pedido expreso de Benavides, el nuevo fiscal de la Nación podría ordenar su reposición en el cargo como un gesto de que apoyará las investigaciones que realiza este grupo de trabajo.

Otra designación polémica de la gestión de Benavides fue la Marena Mendoza en la coordinación del Equipo Especial Lava Jato, tras la suspensión de Rafael Vela. Los fiscales que integran este grupo de trabajo rechazaron este nombramiento debido a que Mendoza fue una persona muy cercana a la suspendida fiscal de la Nación.

En ese sentido, Villena podría evaluar nombrar a otro fiscal en este cargo, así como revisar la designaciones realizadas por Benavides en puestos de confianza claves, como las distintas gerencias de la institución.

