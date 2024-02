En entrevista con Gestión, el también exabogado de Vladimir Cerrón se pronuncia por el tema de la inseguridad ciudadana, el proyecto que busca dar amnistía a policías y militares y por las declaraciones que dio el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva.

-La semana pasada la presidenta realizó cuatro cambios en el Gabinete Ministerial; sin embargo, le renovó la confianza al ministro del Interior, Víctor Torres, pese a los cuestionamientos que pesan en su contra, ¿qué sensación le deja eso?

Este es un tema estrictamente político. La presidenta y su primer ministro tienen la prerrogativa de escoger a los mejores peruanos de acuerdo a su performance y de lo que ellos quieren, para que contribuyan con decisiones dentro del Gobierno. Soy muy respetuoso de eso, porque hay filtros. La PCM es la que tiene que cuidar que sus filtros sean los más idóneos para evitar cuestionamientos. Entonces, yo estimo que dado el tiempo que ya están en el Gobierno han tomado sus precauciones.

-Torres registra dos mociones de interpelación en el Congreso, ¿no es acaso una mala señal?

Respecto a las interpelaciones que se hacen en el Parlamento, esto les permite a los legisladores graficar cómo es que se está desarrollando un ministro en el sector. Estas son decisiones de terceros y hay que aprender a respetar. Respeto las decisiones del Ejecutivo, pero también respeto las decisiones del Legislativo. El control político que ejerce el Congreso va en ese sentido, de interpelar y, en su momento, quizás censurar. Es una facultad de ellos, no quisiera meterme en eso.

-El excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, denunció que el ministro del Interior buscó intervenir en los procesos de ascensos, pases al retiro y cambios de colocación…

No quiero ahondar en esa acusación porque, repito, no me corresponde. En su momento hablé del señor (Jorge) Angulo y pedí de manera general a todos los estamentos que al momento de tomar decisiones siempre se respeten los principios básicos del derecho. Si la ley dice que su nombramiento es por dos años, debe haber excepciones para que esos dos años no se cumplan y si esas excepciones no han sido sustentadas adecuadamente y hay corresponsabilidad, pues habrá que analizarlo. Pero yendo al tema de la seguridad ciudadana, pienso que el gobierno y las anteriores gestiones han estado equivocados en el diagnóstico.

-¿Por qué lo dice?

Si usted hace una retrospección y toma los 10 últimos años, va a encontrar que en este tiempo el incremento inercial del presupuesto para todos los sectores ha tenido un hito con relación al Mininter, Fiscalía, Poder Judicial y al INPE. Usted dirá por qué a estas instituciones se les da, de manera sostenida, mucho más que a los demás. Es por el aumento de la criminalidad, pero seguimos y seguimos gastando más plata por este tema. Entonces, ¿el diagnóstico que hemos hecho está bien? No hay ningún viso de que lleguemos a una meseta o estemos decayendo, no, esto se dispara para arriba. La pregunta es, ¿hemos hecho un buen trabajo?. No.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, consideró que el Gobierno no ha trabajado en políticas preventivas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

-Entonces, ¿qué sugiere o plantea?

Si usamos las mismas variables cada año, el resultado será lo mismo, pero si cambiamos de variables, entonces los resultados serán diferentes. Y esto no pasa por hacer cambio de ministros, eso pasa por tener una rectoría o una dirección sobre políticas de estado, más que políticas sectoriales. ¿Cómo solucionamos esto? con políticas preventivas.

-A su juicio, ¿el gobierno trabaja en políticas preventivas para enfrentar el tema de la inseguridad?

Probablemente tienen la intención, pero objetivamente usted no encuentra eso.

-¿Sirvió de algo los estados de emergencia decretados en algunos distritos de la capital?

Sí sirvió de algo porque los trabajos vinculados a estos lugares declarados en emergencia han sido focalizados con mayor recurso de personal policial, vigilancia y se ha reducido la sensación de inseguridad en esas zonas, pero igual la criminalidad migró de un distrito a otro. Entonces, creo que la concepción inicial no estuvo bien planteada, pero por más que pongas más personal en las calles y tu servicio de inteligencia focalice los trabajos para desbaratar estas bandas, de todas maneras sirve y hay indicadores que han sido buenos y que nosotros hemos venido acompañando.

Pero los homicidios y robos han continuado en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres…

Claro que sí, pero en menor incidencia. Eso sí lo podemos decir, pero naturalmente no estoy satisfecho con lo que se ha hecho. Pudimos haber hecho más si hubiésemos tenido un trabajo más articulado. Ahora, el Ejecutivo ha lanzado un trabajo similar en La Libertad para que sea un piloto a fin de replicarse en las demás regiones donde la criminalidad campea. Nosotros desde la Defensoría estamos participando activamente en ese proceso.

-De los más de 30 decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana que emitió el Gobierno al amparo de las facultades, ¿hay alguno que le preocupe?

El Gobierno nos pidió opinión de los más de 30 decretos legislativos y nosotros se lo vamos a entregar. Es un trabajo muy técnico y riguroso, pero vemos que detrás de una norma hay una buena intencionalidad, pero no de buenas intenciones se pueden conseguir los mejores resultados. Creo que necesitamos decisiones al más alto nivel, que implique compromisos de hacer que esto se cristalice. Pero no todo es malo, también hay cosas buenas.

-¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, este decreto legislativo que permite dar herramientas a la Policía a fin de que tengan algunas atribuciones adicionales para que pueda desplegar su labor sin que eso implique el abuso del derecho.

-¿Se refiere al decreto que le permite a la PNP investigar preliminarmente algunos delitos sin la presencia de un fiscal?

Si, pero una norma por sí sola no cambia nada. Cambia cuando hay funcionarios o servidores diligentes que buscan implementar todo esto. Lo cierto y lo concreto es que desde la Defensoría siempre vamos a apoyar la institucionalidad de la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y de los demás órganos constitucionalmente autónomos, porque al margen de las personas, debemos fortalecer las instituciones.

-La Fiscalía en un comunicado se ha opuesto abiertamente a la aplicación de este decreto…

Pero nosotros vemos este tema básicamente desde un enfoque de derechos humanos. La Constitución le da la categoría al Ministerio Público de ser el titular de la acción penal y de la investigación, pero si revisamos en la misma constitución la PNP también goza de esto. No es que tenga la misma atribución, pero es complementaria a la investigación. Entonces, antes de pelearnos, mejor pongámonos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para fortalecernos ambos?

-Entonces, ¿desde la Defensoría apoyan este decreto?

Mire usted, toda norma es perfectible y veamos cómo se aplica. Si es eficaz para la lucha contra el crimen es probable que le diga que es lo mejor que se pudo haber hecho, pero si un mal policía comete excesos seguramente yo, en la defensa del derecho de ese vulnerado, podría decir que lo que se hizo fue lo peor que se hizo. Entonces, hay que ver cómo se implementa.

-La bancada de APP presentó un proyecto de ley para amnistiar a policías y militares que sean objeto de procesos judiciales por luchar contra la criminalidad organizada, ¿cuál es postura?

Es un tema muy difícil siendo la Defensoría una casa de los derechos humanos. Es difícil porque una cosa es la acción de defenderse que tenemos todos y es un derecho constitucional, y lo otro es el abuso. Por ejemplo, un policía que está de civil y aparece alguien con una pistola de fogueo, ¿qué va a pensar el policía?, ¿qué está jugando?, ¿usted tiene la intencionalidad de matar a esa persona?, de ninguna manera, pero sí de defenderse. Entonces, ahí lo que veo es que los fiscales no están privilegiando el interés de la seguridad versus el tema del derecho. Yo le preguntaría a una fiscal y a un juez qué harían en esa situación. Para nosotros, no está exento de nuestra función defender a un policía y lo vamos a hacer, los vamos a defender.

-Varios expertos señalan que esta norma podría generar excesos por parte de policías y militares. Es más, aducen que sería una especie de ‘carta blanca’ para matar gente…

Por eso. Más que la ley, lo que hay que ejercitar desde la Defensoría es la defensa de estos jóvenes que, en cumplimiento de su deber, están en este momento cuestionados y hasta muchos de ellos encarcelados. Entonces, vamos a asumir la defensa de ellos, naturalmente dentro de lo justo y de la proporcionalidad. A los fiscales les podemos exhortar que tengan mesura al momento de juzgar a un policía y evalúen bien sus casos.

-Entonces, ¿sí estaría de acuerdo con amnistiarlos?

No sé hasta qué punto, porque siempre hay que tener cuidado con el tema de la conducta humana, de la falta al delito hay una línea muy fina. Yo me inclinaría más a defender a los policías que, en acto de su trabajo, puedan haber combatido la criminalidad y por eso se han metido en este problema, hay que defenderlos.

Josué Gutiérrez dijo que no tiene ningún inconveniente en que el Congreso lidere la reforma del sistema de justicia.

La reforma del sistema de justicia, Jaime Villanueva y otros temas

-Desde Fuerza Popular buscan impulsar la creación de una comisión especial encargada de reformar el sistema de administración de justicia en el Perú, ¿el Congreso debería liderar esta reforma?

Las iniciativas del Congreso son respetables, pero creo que hay que partir de lo que tenemos. El gobierno de Martín Vizcarra instaló el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el que participan varias instituciones. De las reuniones de ese grupo salió la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se lograron buenos indicadores y se hizo un trabajo avanzado, muy técnico, y si a esto el Congreso quiere formar otro grupo y consolidar el sistema de evaluación de las propuestas, es bienvenido. Yo de eso no me escandalizo, pero si tienen a bien conformar la comisión y liderarla, no creo que haya algún problema, porque estamos en un estado constitucional de derecho y si quieren hacerlo, que lo hagan.

-Entonces, ¿no habría ningún problema en que el Congreso lidere esa reforma?

No tengo ningún inconveniente y sería muy bueno, quizás para ser complementario a las cosas que ya se vienen trabajando hoy por hoy.

- ¿Qué sensación le deja las declaraciones del exasesor de la Fiscalía, Jaime Villanueva, quien ha delatado a otros funcionarios y personajes políticos?

El Ministerio Público es una institución conformada por muchas personas, así que uno no sabe qué fiscal le toca y no podemos estar poniendo en duda su accionar. Los tenemos que respaldar. Entonces, dejemos que los fiscales puedan ponderar todas las declaraciones, corroborarlas y hay que respaldarlos. A priori, descalificarlos no sería lo más correcto, confiemos en que están haciendo bien su trabajo.

-Si bien usted ya ha negado estar involucrado en estas coordinaciones que llevó a cabo la presunta organización criminal que habría liderado Patricia Benavides, ¿estaría dispuesto a que se le levante el secreto de las comunicaciones?

Estoy más que seguro que mi teléfono celular, ya sea legal o ilegalmente, está intervenido. Eso siempre me pasa por la cabeza. Si lo abren van a encontrar el mismo celular que tengo desde hace años, así que estoy tranquilo, no tengo ningún problema en ese tema, pero sí quiero aclarar que no es verdad que en los chats (de Jaime Villanueva) se haya dicho “apoyen a Josué”, en relación a mi persona. He leído todos los chats y no me involucran. No he tenido la oportunidad de conocer a Patricia Benavides.

-¿Y a Jaime Villanueva?

Al señor (Jaime) Villanueva lo debo haber visto una vez, o quizás no, porque era asesor del ministro (Félix) Chero y venía al Congreso, porque era asesor parlamentario y comprenderá usted que por el mismo hecho de haber sido congresista mi labor era de jefatura, de coordinación. Entonces, es probable que lo haya visto, pero nunca he tenido una relación amical. Cuando ya fui elegido defensor, sí coordiné con él cuando la fiscal de la Nación nos visitó. Nada más, y ahora veo que Villanueva ha declarado que me vio dos o tres veces en el Congreso, como asesor de la bancada, y listo. Más allá de eso, no hay nada.

Josué Gutiérrez dijo que es probable que haya visto a Jaime Villanueva, pero recalcó que nunca han tenido una relación amical. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

-La semana pasada renunció a su cargo la última adjunta de la Defensoría que quedaban de las gestiones anteriores, ¿eso no le dice nada?

Es mi amiga la doctora Eugenia (Fernán-Zegarra). Me dijo que eran necesario los relevos, que coincide plenamente conmigo y que sería bueno que alguien que ya tenga carrera pueda relevarme, lingo gesto.

-¿Y en el caso de las anteriores renuncias?

También

-La mayoría ha alegado discrepancias con usted por el manejo de la Defensoría y por eso dimitieron…

Es mentira. Es una narrativa perversa, nunca he discutido con ningún adjunto. Es mentira. Sí es verdad que soy muy exigente con el trabajo en el tema de tiempos y eso implica un trabajo multidisciplinario, hay que trabajar, ya que estoy contra el tiempo. En ese camino, se queda el que tiene que quedarse, se va el que tiene que irse.