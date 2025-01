La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, realizó un diligencia de inspección en la casa del expremier Alberto Otárola, ubicada en el distrito de Surco.

Esto, en el marco de la investigación abierta en su contra por el presunto delito de cohecho activo genérico, tras la denuncia de presuntos pagos de dinero que habría entregado a tres legisladores para que blinden a la presidenta Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“La diligencia tiene como fin recabar tomas fotográficas de los ambientes del predio”, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

De acuerdo con Canal N, uno de los fiscales que intervino dicho inmueble incautó una impresora que sería de propiedad del extitular de la PCM.

A través de su cuenta de “X”, Otárola indicó que está brindando todas las facilidades al equipo de fiscales y policías que intervinieron su casa,

“Como dice claramente el Ministerio Público, esto es una diligencia de inspección domiciliaria desarrollada a mi solicitud, frente a denuncia calumniosa sobre un supuesto pago a congresistas por el caso ‘Club Apurímac’. (Daré) todas las facilidades para la averiguación de la verdad, siempre”, aseveró.

En diálogo con la prensa, el expremier calificó esta denuncia de calumniosa y dijo esperar que será archivada, tal como ocurrió con otras investigaciones abiertas en su contra.

“He pedido por escrito que se levante mi secreto de las comunicaciones y reserva bancaria. Se tiene que hacer esto para que quede claro esta mentira”, cuestionó tras recordar que, hasta ahora, se han archivado 10 carpetas fiscales en las que estaba involucrado.

“Este caso será una carpeta más archivada”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Colegio de Abogados de Lima verá caso de Alberto Otárola por ocultar carta de la OCDE

¿De qué se le acusa a Otárola?

En noviembre del año pasado, la presunta expareja sentimental de Otárola, Yaziré Pinedo, denunció en Willax TV que este habría pagado S/120,000 a tres legisladores para evitar que la denuncia constitucional presentada contra Boluarte por el caso ‘Club Apurímac’ prospere en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Como era su pareja, lo visitaba en su estudio. El señor Otárola se encargaba de recopilar congresistas para que estén a favor de Dina Boluarte, porque tenía una denuncia constitucional. Si no me equivoco es la 268 y 269. Él les daba dinero, yo supe de tres congresistas (...) como siempre lo visitaba en su oficina, un día llego y en su mesita ya estaba separadito (el dinero). Entonces, él me da una lista en la que estaban varios nombres y montos al costado. Él me dice ‘ayúdame, hazme un favor’. ¿Puedes escribir estos tres nombres en sobres?, me preguntó”, indicó Pinedo.

Al ser consultada por los nombres de estos tres legisladores, señaló que habrían sido incluidos en la denuncia penal que formuló el empresario Zamir Villaverde. contra Otárola.

La periodista le consultó si estos congresistas son Wilson Soto (Acción Popular) Segundo Quiroz y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), a lo que Pinedo respondió: “sí, señora”.

En respuesta, Otárola se mostró sorprendido por esta denuncia. Anunció que interpondrá acciones legales en contra de Pinedo y Villaverde, a quien sindicó de estar detrás de todo esto.

LEA TAMBIÉN: Alberto Otárola confirmó intervención quirúrgica de Dina Boluarte

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.