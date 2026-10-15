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Redacción Gestión
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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado se reúne este jueves 15 para debatir y votar el predictamen recaído en la Proposición Legislativa N.° 00132026-2031-S, remitida por la Cámara de Diputados, que propone la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

Cabe precisar que esta comisión del Senado se evaluará el predictamen de las facultades legislativas, documento que agregó siete puntos a lo aprobado en la Cámara de Diputados.

13:15

Incidentes en la Comisión de Constitución


La senadora Lourdes Alcorta, comentó que sin la oposición presente no votará por las facultades legislativas. Ello, luego que los senadores de Ahora Nación abandonaran la sala.

"Se han mandado a volar (...) Espero que los señores retornen. No hay forma de votar, en mi opinión, sin la oposición".

13:03

La sesión de Constitución del Senado inició a las 11 a.m.

La congresista Patricia Iturregui del Buen Gobierno pidió al presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular), una cuestión de orden para votar primero los límites del Senado, antes de las facultades.

Sin embargo, el partido del oficialismo y Renovación Popular se opusieron.

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