En medio de un operativo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía, se allanó esta madrugada la vivienda del Comandante General de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado, ubicada en un edificio en el distrito de San Borja. También se intervino su oficina ubicada dentro de la sede del Ministerio del Interior.

Esto, como parte de la investigación en torno a un grupo de contrainteligencia formado durante el gobierno de Pedro Castillo y que tendría la finalidad de espiar a los opositores políticos y atentar contra autoridades, como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Este grupo habría sido liderado por el ciudadano extranjero Jorge Hernández ‘El Español’, quien registra varias fotos con el jefe de la PNP.

Al respecto, el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, pidió la destitución de Alfaro de su institución.

“Raúl Alfaro debe ser destituido de la PNP hoy mismo tras descubrirse vínculo con alias ‘El Español’. Es realmente lamentable el daño institucional que Pedro Castillo generó en nuestra valerosa policía”, señaló en su cuenta de Twitter.

Respecto a la fotografía en la que aparecen Alfaro y ‘El Español’, el legislador de Fuerza Popular advirtió que en la imagen también aparece el hermano del prófugo Fray Vásquez, investigado por la Fiscalía por presuntamente integrar una organización criminal liderada por Castillo.

“¿Qué voluntad podría haber en encontrar a los prófugos allegados a (Pedro) Castillo, si quien encabeza la PNP se sienta a comer con delincuentes?”, se preguntó Ventura.

Más temprano, la Policía informó que Alfaro se encuentra en las instalaciones del despacho del Comando General de la PNP, tras el allanamiento a su vivienda por su supuestos vínculos con ‘El Español’.

En tanto, el premier Alberto Otárola adelantó que el Gobierno tomará hoy una decisión en torno a la situación del jefe de la PNP.

No dijo la verdad

Por su parte, el presidente de la comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto, lamentó que Alfaro no haya dicho la verdad sobre sus presuntos vínculos con Jorge Hernández ‘El Español’.

“Todo apunta a que, aparentemente, el general no dijo toda la verdad sobre la foto (de cumpleaños), no vaya a ser que aparezcan más que podrían señalar que tiene una vinculación más amical que la que se dijo al inicio”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Fiscalización citará al premier para conocer acciones ante emergencia por lluvias

Pese a todo esto, el legislador de Renovación Popular (RP) consideró que no le parece que Alfaro sea una “mala persona”.

“He tenido mucha comunicación con el general Alfaro por temas de trabajo, no tengo relación de amistad directa con él, pero no me parece una mala persona. La fiscalía ya está llevando a cabo su trabajo, esperemos que lo haga”, remarcó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí