De acuerdo al informe estadístico del INPE , a julio de 2023, los penales cuentan con 93,147 internos, lo que supera ampliamente la capacidad de albergue: 41,019. En marzo de 2020 se llegó a 97,493 internos, su pico más alto.

El documento indica que desde octubre de 2018 a julio de 2023, la población penal sigue una tendencia alcista . En cinco años, la población penitenciaria ha crecido en 3%, la capacidad de albergue en 4% y la sobrepoblación de los penales en 2%.

“Estudios de Minjus han proyectado que superaremos la barrera de los 100,000 internos en los penales si no se toma medidas correctivas al hacinamiento”, dijo a Gestión, Rommel Ruiz, experto en seguridad y política penitenciaria.

Para el especialista, el aumento de la tasa de internos en los penales se debe principalmente al endurecimiento de las penas y al retiro de los beneficios penitenciarios.

“Las penas se hacen más largas y se le resta los beneficios penitenciarios a los que cometen cierto tipo de delitos, lo que ralentiza su salida a los penales”, dijo Rommel Ruíz, que también fue responsable de crear la actual política nacional penitenciaria.

Para el expresidente del INPE , Iván Paredes, la creación o tipificación de nuevos delitos también ha contribuido a aumentar el número de reos.

“Los delitos de violencia contra la mujer o menores antes no existían, ahora es el segundo delito después del robo que más cometen los peruanos ”, dijo Paredes a Gestión.

Condenados, pero no a la cárcel

La población penitenciaria de Medio Libre, es decir, personas condenadas a penas no privativas de libertad, aumentó en 200% en cinco años. De acuerdo al informe del INPE, a octubre de 2018 dicha población era de 20,818 y a julio de 2023 la cifra alcanzó a 77,647.

Incluso, fue la que impulsó el crecimiento de la población del sistema penitenciario, antes solo representaba el 18%, ahora es el 40%.

Al respecto, Ruíz mencionó que este aumento “abismal” de la población de Medio Libre se debe a que, en tiempo de pandemia, el gobierno ordenó a reducir el número de internos en los penales , ya que dicho establecimiento eran los principales focos de contagio por estar sobrepoblado.

“En la pandemia se dieron muchas medidas para deshacinar los penales. Los jueces empezaron a dar medidas no privativas para evitar un mayor hacinamiento y es posible que esta práctica siga para no aumentar la tasa de sobrepoblación penal”, explicó.

En otro momento, el especialista explicó que el INPE no tiene la capacidad para hacer seguimiento a aquellos que realizan trabajos comunitarios, una medida que cumple la población libre, porque el 80%-señala-no lo hace y los jueces no tienen más remedio que mandarlos a la cárcel.

“Al sujeto le dictan la medida comunitaria, pero este no lo hace porque no tiene donde hacerlo, muchas veces los convenios con municipalidades u hospitales ya casi no existen o están desactualizados” declaró.

Costo de mantener a los presos en los penales

Si bien el presupuesto para el INPE ha disminuido en 11% en los últimos cinco años, sigue siendo el más representativo del sector Justicia.

De acuerdo al presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 -para penales- fue de S/ 793 millones y representa el 43% del sector; por encima del Minjus, Sunarp y la Procuraduría.

Incluso, supera en gran medida a dos ministerios: Ministerio de Cultura (S/ 688 millones) y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (S/ 264 millones).

Según información publicada por la institución, el dinero se destina, en gran medida, a la provisión de alimentos para los internos y al personal de seguridad, pago de los servicios básicos como agua, luz, teléfono fijo y combustible para las unidades móviles.

También, se destina una parte en la asistencia a los internos en aspectos de salud, psicológicos, legales y sociales.

Inversión anual por cada reo

El cálculo -en base al presupuesto anual del INPE y a la población penal- indica que el Estado dedica alrededor de S/ 8,556 anuales por reo, es decir, S/ 23 diarios; monto menor en 13% respecto de hace cinco años.

Para el ex presidente del INPE, Iván Paredes, el gasto anual por interno que ejecutó el Estado es difícil de conocer, ya que está sujeto a cierto margen del presupuesto que no se llega a utilizar, debido a una mala administración de dichos recursos.

“Cuando ingresé al INPE, todas las oficinas regionales recién habían utilizado el 20% del presupuesto”, afirmó Paredes.

¿Cuánto cuesta mantener a los presos más peligrosos del Perú?

La inversión en el penal de Challapalca (Tacna), donde están los criminales más peligrosos del Perú, hasta ahora es muy reducida y también cuestionada.

De acuerdo a la información pública de la Oficina Regional Altiplano-Puno del INPE , el presupuesto para los cuatro penales del altiplano, incluido Challapalca, es de más de S/ 11 millones.

Respecto al presupuesto en alimentos de internos, para Challapalca se destina más de S/ 1 millón, casi un monto similar a otros penales.

Challapalca tiene 187 internos; mientras que los demás penales llegan a los 800 o hasta 1,000 internos.

Al respecto, Rommel Ruiz explicó que no solo la alimentación de los internos genera un mayor gasto, también se destina una parte muy importante a los agentes de seguridad.

Y en el caso de Challapalca señaló que “al ser un penal aislado de todo, su inaccesibilidad geográfica le genera elevados costos operativos”.

Sin embargo, para el expresidente del INPE se debe a que “ no hay una adecuada administración de los recursos o hay corrupción relacionado a licitaciones ”, dijo Iván Paredes.

Challapalca no invierte en salubridad. Es contradictorio que el penal, declarado por la CIDH como “inhumano”, se invierta poco en servicios básicos a diferencia de otros penales.

“ Es evidente que hay un desfase y un desgobierno en torno a los gastos y no es solo Challapalca , ningún penal está cubierto al 100% de servicios básicos”, explicó Ruíz.





Ranking de centros penitenciarios con mayor índice de internos

Hace unos meses el Grupo de Diarios América (GDA) reveló que nuestro país cuenta con el mayor hacinamiento y sobrepoblación en las prisiones de toda Latinoamérica.

Además, es el único que supera el 100% de sobrepoblación en las cárceles, incluso, llega a ser más de 500% en el penal del Callao, siendo la tasa más alta de hacinamiento en la región.

“ El Callao , siendo una de las zonas con más frecuencia delictiva, demanda la construcción de otro penal de manera urgente ”, dijo Paredes.

En esa línea, Rommel sostuvo que el hacinamiento pone contra las cuerdas a los agentes penitenciarios.

“De los 10,000 agentes de seguridad en los penales, solo la tercera parte (3,300) cuidan a casi 100,00 internos por día, así es muy difícil”, sostuvo Ruíz.

Actualmente, el penal de San Juan de Lurigancho , el más grande del Perú, cuenta con el mayor índice de internos: 9,444 y una sobrepoblación de 195%.

De acuerdo al INPE , el distrito con mayor índice de internos es La Victoria (905), con 521 reos por cada 100,000 habitantes.

El Penal de San Juan de Lurigancho, es el penal más grande del Perú: 9,444 internos, capacidad de albergue de 3,204 y una sobrepoblación de 195%.

Coordinación con empresas privadas para mejorar seguridad de penales, ¿un paso a la concesión?

En los últimos días se han registrado extorsiones de bandas criminales desde los penales y el jefe del INPE , Javier Llaque, se pronunció al respecto, alegando que no todas las extorsiones que se registran en el país provienen de los penales.

“Todas las extorsiones que hay en el Perú no provienen de los penales, pero, lo que sí hacen son llamadas telefónicas para dar disposiciones y coordinaciones entre estas bandas” , dijo en diálogo con RPP.

Ante esa situación, el presidente del INPE anunció que coordinará con entidades privadas para mejorar la seguridad de los penales, ¿un paso a la concesión de penales?

Esta iniciativa viene de años atrás, pues el gobierno planteaba en su momento que, concesionar los penales , mejoraría su administración y control.

Para Rommel Ruiz, privatizar los penales no es tan bueno como parece, ‘siempre hay riesgos’. “Se ha intentado concesionar penales en Chile, pero no hubo resultados concluyentes que demuestren que la privatización haya tenido efectos positivos en la mejora de la seguridad y reinserción de los internos” afirmó.

Por su parte, Paredes sostiene que la privatización de los penales hará que los internos paguen por su estadía, pero, no todos podrán hacerlo.

“Por ejemplo, en Estados Unidos , solo el 30% de sus cárceles son privadas, ahí los internos deben pagar por día su desayuno, almuerzo y comida; así que solo les queda trabajar para costear sus necesidades básicas ”, explicó.

Allí aparece otra cuestión: normativa para que internos trabajen para que paguen su estadía ; en el Perú se intentó hacerlo pero sin éxito.

Gestión solicitó comentarios al INPE sin que haya respuesta hasta ahora.

