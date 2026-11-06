El estado de Kansas no elegía un senador del partido Demócrata desde 1932, siete años antes del estreno de “El Mago de Oz”. Quizás en el partido Republicano muchos hayan emulado a Dorothy cuando le comentó a su perrito, perpleja y asustada, tras ser arrastrada por un tornado: “Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas”. También ocurrió en otros bastiones republicanos que no elegían senadores demócratas desde hacía décadas, como Iowa, Ohio y Carolina del Sur, aunque el resultado más abrumador y sorprendente corresponde a Texas, por su peso económico y político.

Los estadounidenses votaron para renovar 35 de los 100 escaños del Senado, y los demócratas arrebataron a los republicanos siete y obtuvieron la mayoría (54), a falta de resultados en otros dos, que favorecían al partido azul, color que identifica a los demócratas. El color de los republicanos es el rojo, pese a que son de derecha, desde la moderada hasta la radical. En el caso de la Cámara de Representantes, se renovaron todos los escaños (435) y el partido Demócrata también obtuvo la mayoría, tras arrebatar 43 a sus rivales, para alcanzar 253, un resultado parcial pues aún falta terminar de contar votos para 27 escaños. Los azules también obtuvieron la mayoría de gobiernos estatales.

Este arrollador triunfo responde al descontento de los votantes con el Gobierno de Donald Trump, especialmente entre latinos y jóvenes, y en áreas donde las redadas, detenciones y expulsiones de inmigrantes perjudicaron a sectores como agroindustria, industria pecuaria y construcción. Trump prometió apuntar a delincuentes, pero capturó y deportó a trabajadores. La crueldad de los métodos aplicados, incluidos asesinatos, ahondó el enfado. El alza del costo de vida fue otro factor crucial, pues la inflación que agobia a los estadounidenses es resultado de los aranceles aplicados por Trump y de la guerra que inició contra Irán el 28 de febrero.

A partir de enero, cuando se instale el nuevo Congreso con mayoría demócrata, Trump y su Gabinete podrían ser sujetos de investigaciones y de presiones para terminar la guerra en Irán, moderar la política migratoria, reducir el enorme déficit fiscal (cerca de 6% del PBI) y combatir la inflación. Además, ya no será fácil nombrar nuevos ministros y jueces, entre otros altos cargos, porque los nominados tendrán que pasar por el tamiz del Senado. Una solución a la guerra en Irán tendrá impacto en los precios de los combustibles a nivel global, incluido el Perú. Es que el transporte se ha encarecido 2.6 veces más que rubros afectados por El Niño.