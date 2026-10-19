El proyecto de ley de Presupuesto Público 2027 estima que el canon minero ascenderá a S/ 8,708 millones el próximo año, mientras que las regalías mineras (legales y contractuales) sumarán S/ 3,358 millones. A juzgar por el constante aumento de la recaudación fiscal (tributaria y no tributaria) de la minería, esos cálculos parecen modestos. Es que entre enero y setiembre, ya se habían distribuido S/ 9,564 millones por canon minero, además de S/ 3,531 millones por regalías. En ambos casos, récords históricos, según cifras del Minem recopiladas por el portal Rumbo Minero.

El canon minero es el 50% del pago por Impuesto a la Renta (IR) que realizan las empresas formales del sector, las que también pagan regalías sobre su utilidad operativa –las tasas varían y pueden ser efectivas o progresivas–. En las cuentas nacionales, forman parte del rubro “Recursos determinados”.

¿Qué explica ese incremento? Debido al boom de los precios internacionales de los metales, las exportaciones de la minería metálica peruana están en auge: entre enero y agosto aumentaron 55% (en valor) respecto del mismo periodo del 2025. Y si exportan mucho más, sus utilidades mejoran, lo que incide en sus pagos del IR, lo mismo que sus compras de insumos, lo que apuntala la recaudación de impuestos como IGV y aranceles.

Entre enero y julio de este año, el fisco recibió de la minería S/ 25,106 millones, un impresionante incremento de 78.5% respecto del mismo periodo del 2025 y muy cercano al total registrado ese año (S/ 26,011 millones). La mayor parte provino de la minería metálica (86%); la no metálica aportó el resto. Así que, para el 2027, habría que esperar ingresos por canon y regalías superiores a las estimaciones oficiales. Quizás se optó por la cautela, pues la minería también podría verse afectada por El Niño.

El problema que persiste con el canon minero, y con los demás, es que los gobiernos regionales y municipales (provinciales y distritales) que lo reciben, nunca llegan a ejecutar el presupuesto que se les asigna. Según Rumbo Minero, los municipios dejan sin ejecutar más de S/ 1,000 millones anuales, en promedio, pese a que esos recursos financian proyectos de inversión pública, tan necesaria en el grueso de distritos incluidos en el canon minero. Hace dos meses, el titular del Minem, Guillermo Shinno, anunció que se incluirá dentro del canon a las comunidades aledañas a las minas. Pero el obstáculo estructural no es quién es o debe ser beneficiario, sino que esos recursos no se gestionan de manera oportuna y eficiente. Y los responsables no rinden cuentas.