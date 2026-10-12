Los ejecutivos encuestados por el BCR siguen sintiéndose optimistas, pero no tanto como lo estuvieron en julio y agosto. El BCR realiza sus sondeos la segunda quincena de cada mes. El buen ánimo comenzó en junio, pues cuando las empresas fueron encuestadas, ya se conocían los resultados preliminares de la segunda vuelta –Keiko Fujimori recién fue proclamada presidenta electa de la República el 3 de julio–. El optimismo aumentó en julio, pero comenzó a moderarse en agosto.

Y decreció más el mes pasado. El BCR mide doce indicadores de expectativas empresariales: de la economía peruana, del sector donde operan, de su propia empresa, de la demanda por sus productos, de contratación de personal y de inversión de la empresa, en todos los casos a tres y doce meses. Nueve se redujeron y solamente tres aumentaron: demanda por los productos (a tres y doce meses) e inversión a doce meses. Si bien todos los indicadores permanecen dentro del tramo optimista (por encima de 50 puntos), un par se está acercando al pesimista. Se trata de contratación de personal e inversión, ambos a tres meses.

¿Qué pasó? Parte de ese menor optimismo podría atribuirse al empeoramiento gradual que han tenido las estimaciones de la magnitud del Fenómeno de El Niño (FEN) costero, que ya está catalogado como “extraordinario” y que ha impactado con severidad en actividades como la pesca de anchoveta y, en consecuencia, la fabricación de harina y aceite de pescado, así como la agricultura y la industria textil y de confecciones. El efecto negativo del FEN sobre la oferta, sumado al encarecimiento de combustibles causado por la guerra en Irán, explicaría el aumento de las expectativas de inflación y la reducción de las de crecimiento del PBI. El mismo BCR ha ajustado sus proyecciones de ambos indicadores para este año (al alza y a la baja, respectivamente).

Otro factor determinante habría sido un exceso de optimismo ante la elección de un Gobierno liberal (en lo económico) y promotor de la iniciativa privada (en teoría). La notoria caída de la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori en las encuestas de opinión pública se estaría reflejando en las expectativas empresariales –esperaban mucho, pero no estarían notando cambios significativos–. Quizás también habría influido en la percepción empresarial el comportamiento del Congreso, sobre todo el entrampamiento del pedido de facultades legislativas. El obstruccionismo parlamentario de periodos previos continúa, y ese lastre genera malestar e incertidumbre en el sector privado.