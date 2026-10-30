El Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio entre la República Popular China y la República del Perú entrará en vigor oficialmente el 1 de noviembre del 2026, lo que marcará un hito importante en la cooperación bilateral económica y comercial. Se trata de una acción concreta tomada por ambos países para mejorar continuamente el entorno de comercio e inversión, alcanzar el beneficio mutuo, y defender juntos el libre comercio, el multilateralismo y el orden comercial internacional basado en normas y reglas. Esto demuestra la determinación firme de ambas partes de mantener la apertura y el desarrollo, y transmite a la comunidad internacional un mensaje claro de oposición al proteccionismo comercial y al unilateralismo.

Una cooperación de libre comercio perdurable y renovada

Como socio estratégico integral, China ha sido el mayor socio comercial, el principal mercado de exportación, y una importante fuente de inversión del Perú por 12 años consecutivos. Por su parte, el Perú es el cuarto socio comercial, el tercer mayor origen de importación y el segundo destino de inversión de China en América Latina. Las economías de ambas naciones se complementan en gran medida y cuentan con una sólida base de cooperación.

El Perú fue el primer país de América Latina en suscribir con China un tratado integral de libre comercio. El TLC China - Perú se firmó en 2009 y entró en vigor en 2010. Gracias a ello, el volumen comercial bilateral aumentó de 6.4 mil millones de dólares en 2009 a 50.4 mil millones de dólares en 2025, es decir, tuvo un crecimiento de casi 7 veces.

Según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, en los últimos 16 años, el TLC ha permitido un ahorro arancelario de 3.8 mil millones de dólares, dentro de lo cual, 580 millones de dólares en 2025. Desde la entrada en vigor del TLC, 2,560 empresas peruanas han ingresado por primera vez al mercado chino y el total de sus exportaciones suman 93.3 mil millones de dólares. En 2025, 208 empresas peruanas exportadoras de los sectores agrícola, pesquero, minero, de maquinaria y textil, entre otros entraron por primera vez al mercado chino, mientras que el valor de las exportaciones a China de las MIPYMES peruanas aumentó un 269.5% en comparación con el año 2010.

Al mismo tiempo, el superávit comercial del Perú con China sigue en crecimiento y alcanzó los 16 mil millones de dólares en 2025. China y Perú iniciaron las negociaciones para la optimización del TLC en 2018 y el Protocolo se firmó en noviembre del 2024 ante los mandatarios de ambos países. Gracias a los esfuerzos conjuntos de China y el Perú, ambas partes confirman que han completado sus respectivos procedimientos internos de aprobación, por lo que el Protocolo entrará oficialmente en vigor el 1 de noviembre del 2026. Esto contribuirá a impulsar la competitividad de los productos peruanos y traerá nuevas oportunidades a las empresas peruanas para expandirse en el mercado chino.

Puntos clave del protocolo

Primero, adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar integralmente el nivel del cumplimento normativo. Sobre la base de los 17 capítulos originales del TLC, el Protocolo incorpora 5 nuevos capítulos independientes sobre cooperación en materia de normas, política de competencia, comercio electrónico, cadenas globales de suministro y medio ambiente. Asimismo, actualiza las disposiciones de 7 capítulos existentes: reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, comercio de servicios, entrada temporal de personas de negocios e inversión.

El capítulo sobre cadenas globales de suministro incluye disposiciones para fomentar el transporte multimodal y promover el desarrollo de corredores logísticos y de infraestructura para el comercio exterior, lo que refleja el firme compromiso de ambos países de mantener la fluidez de las cadenas de producción y suministro globales.

El capítulo sobre cooperación en materia de normas y evaluación de la conformidad establece un mecanismo específico para el reconocimiento mutuo de normas, contribuyendo a reducir los costos comerciales entre las empresas de ambos países. Por su parte, el capítulo sobre comercio electrónico incorpora temas como la certificación digital y la protección del consumidor en línea, estas medidas contribuirán a mejorar el entorno para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo y permitirán que las plataformas chinas como Shein, Aliexpress y Temu mejoren sus servicios para los consumidores peruanos.

Segundo, promover el beneficio mutuo y mejorar continuamente el entorno para el comercio y la inversión. En materia de comercio de mercancías, el Protocolo incorpora disposiciones sobre la interconexión electrónica y actualización de las reglas específicas de origen. Asimismo, establece disposiciones detalladas sobre las respuestas a solicitudes relacionadas con las declaraciones aduaneras, el intercambio de información, el despacho aduanero de mercancías, el despacho de envíos urgentes y el despacho de productos perecederos.

El Protocolo también establece requisitos más rigurosos en materia de transparencia de las leyes y normas relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias de ambos países, e incorpora un mecanismo de consultas para resolver oportunamente los problemas técnicos pertinentes. En materia de Comercio de Servicio e Inversión, se agregan cuatro anexos específicos sobre servicios profesionales, servicios de transporte, cooperación en servicios culturales y audiovisuales, y servicios de telecomunicaciones, con el fin de elevar el nivel de regulación y cooperación en estos sectores. Además, se incorpora un procedimiento acelerado para las solicitudes de ingreso de personas de negocios, lo que permitirá agilizar los trámites de visa. El Protocolo también perfecciona considerablemente el mecanismo de solución de controversias en materia de inversión y detalla las disposiciones relacionadas con el trato de nación más favorecida y la expropiación, ofreciendo mayores garantías para fomentar las inversiones recíprocas.

Tercero, mirar hacia el futuro y seguir profundizando el valor de la cooperación abierta. Ambas partes han acordado iniciar las negociaciones sobre lista negativa en materia de comercio de servicios e inversión dos años después de la entrada en vigor del Protocolo, con el propósito de potenciar más la apertura en estos sectores y seguir aprovechando el potencial de desarrollo del comercio y la inversión de ambos países. Según estadísticas de MINCETUR, las exportaciones peruanas a China aún tienen un potencial de 20 mil millones de dólares por aprovechar, mientras que el potencial de las importaciones desde China alcanza los 6,2 mil millones de dólares. Además, ambas partes se han comprometido a revisar el capítulo sobre competencia cada dos años y evaluar la posibilidad de asumir compromisos más ambiciosos.

La entrada en vigor del Protocolo definitivamente constituye un valioso regalo para el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y el Perú. El Protocolo fortalecerá y enriquecerá la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, elevará el nivel de liberalización, la facilitación del comercio y la inversión bilateral; reducirá las barreras comerciales y de inversión y contribuirá a crear un mejor entorno empresarial. Esto ofrecerá mayores beneficios a las empresas y los pueblos de ambos países, abrirá más mercados y generará más oportunidades laborales en el Perú, de manera particular a las mipymes y las familias.

La Reunión de Líderes Económicos de APEC 2026 se celebrará pronto en Shenzhen, China. La parte china espera que la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, asista a esta reunión importante liderando la delegación peruana, para construir de la mano una comunidad de futuro compartido de Asia-Pacífico, trazar un plan para la cooperación bilateral y avanzar juntos hacia una nueva era de cooperación abierta y desarrollo compartido.

Song Yang es embajador de China en Perú