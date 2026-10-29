Luiz Inácio Lula da Silva sostiene una bandera nacional brasileña mientras deposita su voto en un centro de votación durante la segunda vuelta electoral en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, Brasil, el 25 de octubre.
Luiz Inácio Lula da Silva sostiene una bandera nacional brasileña mientras deposita su voto en un centro de votación durante la segunda vuelta electoral en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, Brasil, el 25 de octubre.
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Agencia Bloomberg
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Los inversionistas, sorprendidos por la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se resisten a volver a apostar por los mercados de Brasil después de que las posiciones alcistas sobre los activos del país se deshicieran de forma espectacular.

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