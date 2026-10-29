Citigroup Inc., Morgan Stanley y otros grandes bancos, que habían recomendado aumentar la exposición a Brasil antes de las elecciones, se apresuraron a aconsejar a sus clientes que redujeran posiciones en una de las operaciones favoritas de este año entre los mercados emergentes, en medio del desplome del lunes. Incluso analistas que instan a los inversionistas a considerar aprovechar los precios rebajados, entre ellos Gavekal Research, advirtieron que persisten los riesgos, con la política fiscal de Lula como principal preocupación.

Wall Street había apostado con fuerza por Brasil después de que el candidato de derecha Flávio Bolsonaro saliera con ventaja de la primera vuelta a comienzos de octubre, desatando un potente rally en los mercados locales que atrajo miles de millones en capital extranjero. Los inversionistas apostaban a que un cambio de gobierno traería políticas para abordar los enormes déficits presupuestarios del país, lo que finalmente daría margen a las autoridades para reducir los costos de endeudamiento de dos dígitos.

En cambio, los activos de la mayor economía de América Latina se desplomaron el lunes. El real cayó 8%, su mayor descenso en más de dos décadas, y el índice bursátil de referencia Ibovespa se hundió cerca de 14%, su mayor caída desde comienzos de 2020. Las tasas de los swaps se dispararon casi tres puntos porcentuales y los bonos brasileños denominados en dólares quedaron rezagados frente a sus pares de mercados emergentes.

En Aberdeen, la decisión es mantenerse sin cambios por ahora, a la espera de señales del gobierno de Lula sobre su equipo económico y sus planes fiscales.

“No veremos muchas elecciones como esa en toda una vida”, dijo Kieran Curtis , jefe de deuda en moneda local de mercados emergentes de la firma. No están comprando más porque ya tenían exposición a Brasil, señaló, “pero tampoco estamos vendiendo”.

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Hay señales de una estabilización tentativa, particularmente en el real, que se ha recuperado en ambas sesiones desde el desplome del lunes. Sin embargo, en una muestra del giro en la confianza, el real es ahora la moneda de mercados emergentes con peor desempeño del mes; antes del lunes era la segunda con mejor desempeño.

Las tasas de los swaps han bajado ampliamente, mientras que el Ibovespa ha seguido cayendo: el índice de referencia retrocedía 2.2% en São Paulo el miércoles, después de cerrar con una baja de 0.5% el día anterior.

Optimismo sacudido

La velocidad y magnitud de las caídas del lunes, que provocaron suspensiones de operaciones en distintos activos, dejaron en evidencia cuánto habían apostado los inversionistas a que un nuevo liderazgo actuaría para reducir un déficit presupuestario superior a 9% de la economía. Esto pese a que Bolsonaro solo había ofrecido promesas vagas de reducir el déficit.

Citigroup deshizo sus posiciones alcistas en activos brasileños después de las elecciones, mientras que los estrategas de Morgan Stanley revirtieron una mejora de recomendación sobre las acciones del país realizada apenas tres semanas antes y las rebajaron a ponderación de mercado. JPMorgan Chase & Co. redujo a ponderación de mercado su recomendación sobre el real y las tasas locales.

Brasil enfrenta fuertes tensiones fiscales, con la morosidad de los hogares y los impagos corporativos en máximos históricos. Se considera que el gobierno de Lula está más inclinado a mantener los beneficios sociales e impulsar el consumo mediante el crédito, mientras depende principalmente de aumentos de ingresos para fortalecer las finanzas públicas.

El desafío para Lula es que los hogares y las empresas ya están muy apalancados y tiene poco margen para una expansión fiscal, dijo Daniel Utsch , gestor de cartera de Nero Capital en São Paulo.

“Los mercados pondrán a Lula contra la pared y lo obligarán a decidir qué va a hacer”, dijo.

UBS Global Wealth Management espera que las acciones brasileñas sigan bajo presión mientras los mercados reevalúan las perspectivas para las tasas de interés, especialmente hasta que los inversionistas conozcan más detalles sobre las intenciones fiscales de Lula. La curva de tasas eliminó las probabilidades de nuevos recortes y ahora incorpora posibles aumentos.

Alejo Czerwonko , director de inversiones para mercados emergentes de la firma, espera que el llamado carry trade respalde al real, a medida que los inversionistas obtienen fondos en países donde los costos de endeudamiento son más bajos e invierten en las tasas más altas de Brasil.

En busca de oportunidades

También están quienes ven una oportunidad. En Wells Fargo, el estratega Álvaro Vivanco dijo que espera suficientes medidas fiscales del nuevo gobierno para contener los riesgos, especialmente para el real. Calificó de “exagerada” la reacción posterior a las elecciones y recomendó comprar cerca de 5.56 reales por dólar, alrededor de su nivel más débil del lunes, y prevé que la moneda se fortalezca hacia 5.30. El martes cotizaba cerca de 5.35.

“Se ha producido un movimiento excesivo en los mercados de divisas y tasas”, dijo Lamine Bougueroua , gestor de fondos de mercados emergentes de Carmignac. “Brasil sigue siendo un ganador en el actual contexto económico, marcado por los altos precios de las materias primas y una expansión mundial resiliente”, y la moneda, en particular, estaría bien posicionada para beneficiarse.

Los inversionistas no deberían perder de vista, dijo, los avances logrados por los partidos más favorables a las empresas en el Congreso de Brasil, que limitarán el margen para una mayor expansión fiscal.

Rajiv Jain , cofundador de GQG Partners, dijo que se prepara para comprar tras el pánico, ya que también considera que los mercados reaccionaron excesivamente. Las empresas brasileñas siguen teniendo valuaciones atractivas, afirmó, con ganancias sólidas y altos rendimientos por dividendos.

En última instancia, tanto los bajistas como quienes consideran invertir coinciden en algo: abordar los desafíos presupuestarios de Brasil es primordial.